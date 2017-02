Ligue UN : le TFC "descendra du bus" devant le PSG

Quelles sont les chances du TFC à Paris après l'écrasante victoire du PSG face au Barça, 4 à 0, en huitième de finale aller de la ligue des Champions? La question est sur les lèvres de tous les supporters toulousains. Réponse, toute en nuance, du coach Pascal Dupraz

5 jours après la démonstration parisienne de mardi face au FC Barcelone de Lionel Messi (4 à 0) en ligue des Champions, le TFC est le premier adversaire à venir fouler la pelouse du Parc des Princes pour le compte de la 26me journée de Ligue Un. Vainqueurs 2/0 au match aller les toulousains espèrent récidiver ce qui serait une grosse surprise.

"Avant cet exploit on savait que ce serait compliqué au PSG" - P. Dupraz

Comme la plupart de ses joueurs l’entraîneur toulousain avoue avoir "vu un super match" mardi soir devant sa télé avec d'un coté "un super collectif" et de l'autre "les Barcelonnais dans un jour sans". Dés mercredi matin pourtant le coach et ses hommes ont du tourner la tête froidement vers leur prochain match, au PSG justement ce dimanche soir.

"Notre objectif c'est de faire honneur à nos couleurs"

Victorieux au match aller (2 à 0) les toulousains entendent ne pas se faire marcher dessus par les stars parisiennes. "Si je perds j'ai fait un mauvais match" prévient pascal Dupraz qui repousse l'idée d'un renoncement de ses joueurs d'un cinglant "on va quand même descendre du bus" qui fera siffler les oreilles de plus d'un joueur de l'équipe de France 2010 en lice à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Certes le coach s'attend à un gros combat mais c'est justement ce qu'il apprécie dans le football : "c'est pour ça qu'on aime notre sport et que vous êtes là, parce que si on se faisait chier (sic) vous ne seriez pas là"

Ré-écoutez les propos de Pascal Dupraz

Pascal Dupraz avant le déplacement au PSGdimanche Partager le son sur : Copier

PSG/TFC à suivre dimanche dès 21h sur France Bleu Toulouse