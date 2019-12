Ligue Un : Le TFC dos au mur pour la réception de Reims

Toulouse, France

Le TFC tient enfin une bonne nouvelle! La paternité de Mathieu Dossévi, contraint de quitter l'entrainement ce jeudi matin, direction la maternité, sa femme et son enfant à venir. Pour le reste, rien, dans le ciel violet, pour prêter à l'optimisme avant cette 18me journée de ligue Un et la venue au stadium du Stade de Reims. Des rémois neuvièmes du classement, mais tombeurs, à l'extérieur, des deux premiers, le PSG et l'Olympique de Marseille, ainsi que du quatrième, le Stade Rennais. Pas vraiment rassurant pour la pire défense de Ligue Un et ses trente-cinq buts déjà encaissés.

Enrayer la spirale infernale

Pourtant les hommes d'Antoine Kombouaré n'ont pas d'autre choix, pour le dernière sortie à domicile avant la trêve, que d'éviter une huitième défaite consécutive qui, à coup sûr, fermerait à demi le robinet d’oxygène d'un malade qui n'est encore qu'à trois points du barragiste. Eux qui viennent de perdre leur capitaine, Max-Alain Gradel pour plusieurs mois, victime, à l'entrainement, d'une rupture du quadriceps droit, et remplacé par Mathieu Dossévi, qui décidément est sur tous les fronts.

Reims en épouvantail. Une équipe "difficile à manœuvrer, disciplinée et très structurée, avec de grosses individualités" dit le coach toulousain, qui espère prendre le point du match nul. Preuve que lanterne rouge a les ambitions qu'elle peut.

TFC-Reims, match à vivre des 19h30, samedi, sur France Bleu Occitanie. le TFC terminera l'année par un déplacement à Nice, le 21 Décembre.