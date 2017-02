Ligue Un : le TFC raméne le nul de Nancy pour la 27me journée

Toulousains et Nancéens n'ont pas réussi à se départager sur la pelouse synthétique de Marcel Picot. Un match nul zéro partout qui permet aux Violets de grapiller un petit point.

"On n'a pas fait un match énorme". Signé du latéral droit Corentin Jean cette phrase résume à elle seule la rencontre, longtemps tristounette, qui a opposé ce samedi soir le Toulouse Football Club à l'AS Nancy Lorraine. Les deux équipes poursuivent donc leur série respective. 5 matchs sans but ni victoire pour Nancy. 5 matchs sans défaite pour les hommes de Pascal Dupraz.

Une premiére mi-temps loupée

C'est à se demander si trop d'attaquants ne tueraient pas l'attaque. Au coup d'envoi c'est une option offensive qu'avait tenté le coach toulousain en alignant Delort, Jean, Braithwait, Bodiger et Durmaz. Pourtant c'est l'un des actes les moins abouti du TFC depuis la rentrée de janvier. Hésitants, inconstants, imprécis les Violets sont constamment restés sous la menace des lorrains et d'Issiar Dia intenable, et auteur d'un but limpide mais refusé par l'arbitre pour un dernier geste "limite" sur Alban Lafont.

Une deuxième mi-temps plus aboutie

Visiblement Pascal Dupraz a su pendant la pause convaincre ses joueurs qu'ils pouvaient mieux faire, comme ce fut le cas à paris une semaine plus tôt . "On est un peu mieux en deuxième" concédera t il mais sans oublier de pointer "les carences offensives" même si le TFC est passé prés, sur un coup franc tendu de Delort (50me), une frappe de Durmaz au dessus (60me) ou une tête trop décroisée de Jullien (63me). Braithwait concluant même d'un joli coup de tête une attaque bien léchée mais un but là aussi refusé pour une position de hors jeu du capitaine téféciste.

A la sortie des vestiaires la pizza d’après match avait du mal à passer chez Pascal Dupraz

"on va se contenter du point du match nul" P. Dupraz Partager le son sur : Copier

Le latéral droit Corentin Jean préférait garder le positif et la belle série en cours pour les toulousains.

"on est invaincu depuis 5 matchs" C. Jean Partager le son sur : Copier

Le TFC est 8me de Ligue Un. Il reçoit Lille pour la 28me journée