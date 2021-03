Vous avez élu, sur francebleu.fr, Farid Boulaya et Pape Matar Sarr lauréats du "Geste Grenat" en janvier et février. Les deux joueurs du FC Metz, septième de Ligue 1, viennent de recevoir leurs trophées.

Ligue1 : Farid Boulaya et Pape Matar Sarr (FC Metz) ont reçu les premiers trophées du geste grenat France Bleu

Farid Boulaya, lauréat en janvier, et Pape Matar Sarr, lauréat en février

Ils mettent à l'honneur les moments de la saison du FC Metz qui vous ont fait le plus vibrer.

Depuis janvier, France Bleu Lorraine vous propose de voter, chaque début de mois, pour le geste grenat du mois précédent. Farid Boulaya, lauréat en janvier, et Pape Matar Sarr, lauréat en février, viennent de recevoir leurs trophées.

La géniale inspiration de Boulaya à Lyon, geste grenat de janvier

Metz joue à Lyon ce 17 janvier et va mettre fin à douze ans sans victoire chez les Gones. A la 89e minute, le score est de 0-0. Bronn presse le Lyonnais Cherki. Boulaya récupère le ballon et élimine Caqueret d'un petit râteau.

L'international algérien lance dans la profondeur Leya Iseka, qui évite la sortie du gardien Lopes, et le Belge inscrit du plat du pied droit, l'unique but de la rencontre.

Quelle offrande du magicien grenat, Farid Boulaya !

Bruno Mario, directeur de France Bleu Lorraine, remet le trophée du mois de janvier à Farid Boulaya © Radio France

La puissance et la précision de Pape Matar Sarr, geste grenat de février

Peu après la pause, ce 3 février, face à Montpellier, sur une offensive messine dans la surface de réparation et dos au jeu, Papa N'Diaga Yade remet en retrait pour son compatriote.

Pape Matar Sarr n'hésite pas un dixième de seconde et le milieu de terrain sénégalais déclenche une frappe puissante et précise qui se niche au pied du poteau du but gardé par le portier héraultais.

Le geste grenat du mois reviendra évidemment en mars. Début avril, vous pourrez choisir votre instant favori parmi les quatre qui vous seront proposés.