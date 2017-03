Ligue 1 : l'ASSE doit se relancer à Bastia

Après quatre défaites de rang, l'ASSE doit retrouver le goût de la victoire ce samedi, à Bastia. Une victoire pour continuer de croire à cette qualification européenne tant désirée.

C'est un long sprint, une dernière ligne droite qui vous emmène jusqu'au mois de mai, jusqu'aux portes de l'Europe. Après l'élimination en Ligue Europa, l'ASSE n'a plus qu'un objectif en cette fin de saison, celui de se qualifier à nouveau pour la Ligue Europa. Et il n'y a plus de temps à perdre. Après la déconvenue face à Caen, les Verts doivent engranger des points pour rester au contact de cette cinquième place, de ce Graal tant espéré.

Produire du jeu, marquer des buts malgré la cascade de blessures

Les premiers mètres de cette course à l'Europe vont donc se faire en Corse, sur la pelouse de Furiani, celle d'un club en pleine crise. Bastia est avant-dernier, n'a pas remporté le moindre match cette année. Aux Verts de ne pas leur offrir la première. Malgré les nombreuses absences (Malcuit, Hamouma, Pogba, Selnaes, Mbengue, Soderlund), les Stéphanois vont tenter de ramener un résultat. Cela passera par du jeu et forcément par plus de fougue offensive (un seul tir cadré contre Caen, un but lors des quatre derniers matchs).

"Si nous continuons à jouer comme ça, nous ne pourrons pas aller très loin, avoue Christophe Galtier, l'entraîneur stéphanois. Je veux bien que l'on s'appuie sur une défense solide, mais pour aller chercher une place européenne, il faudra gagner des matchs, et donc marquer des buts." Des buts que ne marquera pas Nolan Roux. L'attaquant est écarté pour ce déplacement en Corse. Beric, Monnet-Paquet, Nordin et Jorginho sont les quatre attaquants retenus par le staff.

📝 Le jeune défenseur des Verts se veut rassurant avant #SCBASSE ⚽️ J-2 https://t.co/JkFVLwjEb3 — AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) March 2, 2017

#SCBASSE : Cunfarenza di stampa di Gaël Danic 🎙https://t.co/Jm2p0z0Hig — SC Bastia (@SCBastia) March 3, 2017

VIDÉO - Christophe Galtier : "Rattraper les points perdus"