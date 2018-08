Ce samedi, le PSG s'est imposé 3 buts à 1 face à Angers à l'occasion de la 3ème journée de L1. Un succès poussif mais instructif avec quand même des buts de Neymar, Cavani et Mbappe. Le PSG signe en ce début de saison un 3 victoires en 3 matchs qui l'installe en tête en championnat.

Thiago Silva le capitaine du PSG félicite Edinson Cavani pour son but (12',1-0)

Paris, France

Il y a des matchs aboutis, des matchs poussifs et puis il y a les matchs instructifs. La rencontre de la 3ème journée de Ligue 1 face à Angers pour le PSG est a rangé dans la 3ème catégorie. Ce samedi, le PSG a fait du tableau noir grandeur nature. Thomas Tuchel a tenté une composition tactique très surprenante au coup d'envoi (3-4-3). Un schéma rarement vu au Parc des princes. Pendant 45 minutes a donc essayé ce nouveau schéma avec plus ou moins de succès en terminant cette première mi-temps avec un score de 1-1 pour une ouverture du score du revenant Edi Cavani (12') sur un très bon service de Neymar.

1 - Edinson Cavani a marqué sur son tout 1er tir en Ligue 1 cette saison. Soyeux. #PSGSCO@PSG_insidepic.twitter.com/Om0ieli2d4 — OptaJean ⭐⭐ (@OptaJean) August 25, 2018

La suite de la rencontre, c'est un PSG qui change de tactique en deuxième mi-temps. Thomas Tuchel remplace Thilo Kerher par Stanley N'soki et repasse à une défense à deux centraux. Plus classique et percutant avec un PSG qui asphyxie des Angevins courageux mais empruntés. Sur un service xxl de Di Maria enchaîné par une reprise de volée de Mbappé (52', 2-1), le PSG prend l'avantage avant de voir Neymar clôturé a rencontre (66',3-1). Avec ce succès tactique traversé par quelques coups d'éclats, le PSG enchaîne une troisième succès en trois rencontres de L1.

Prochain match pour le leader de la L1, samedi prochain à Nîmes (17h).