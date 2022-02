Ligue 2 : l'ASNL en mauvaise posture, un directeur général adjoint quitte le club

L'information a été annoncée aux personnels ce lundi 14 février, aux partenaires ce mardi 15 février. Romain Terrible, au club de football de Nancy depuis plus de 12 ans, actuellement directeur général adjoint annonce qu'il quitte le club.

En 2009 , Romain Terrible était devenu, aux côtés du président Jacques Rousselot, le directeur commercial du club de football de Nancy, puis il y a 7 ans directeur général adjoint commercial marketing et filiales. Ils sont encore deux autres directeurs généraux adjoints Paul Fisher et Pascal Rivière.

Contacté, Romain Terrible confie qu'il ne "préfère pas s'exprimer pour le moment sur les raisons de son départ". Le quadragénaire précise juste " ce n'est clairement pas les mauvais résultats qui me poussent aujourd'hui à me tourner vers de nouveaux horizons ..." Aux personnels, aucune explication n'aurait été donnée sur les raisons et les conditions de ce départ.

Le club de football de Nancy est actuellement dernier du classement du championnat de ligue 2. Club entre de nouvelles mains depuis le 31 décembre 2020. Après 27 ans à la tête de l’ASNL, Jacques Rousselot a passé la main à un consortium international, composé de plusieurs investisseurs américains, chinois et indiens, qui sont ou ont déjà été présents dans le sport professionnel.

Depuis, les critiques sont nombreuses, les bons résultats sportifs pas présents, les supporters mettent en cause la gestion du club. Le 5 février dernier, plus de 500 supporters nancéiens ont manifesté. Un homme, le président Gauthier Ganaye cristallise la colère des supporters de l'AS Nancy Lorraine.

Prochain match de l'ASNL ce samedi à 19h au stade Picot, Nancy, le dernier accueille Dunkerque l'avant dernier . Match à suivre en direct sur France bleu sud Lorraine.



