Ligue 2 : Sochaux sous pression à Niort

"On a utilisé beaucoup trop de jokers." Olivier Guégan ne peut pas mieux résumer l'enjeu du déplacement de son équipe du FCSM ce samedi à Niort à l'occasion de la 30ème journée de Ligue 2. L'entraîneur sochalien attend de voir ses joueurs "rebondir, repartir sur une dynamique très, très positive après le match de Bastia qui m'a fâché." Il faut dire que Sochaux se retrouve déjà dos au mur et joue très gros sur le terrain de la lanterne rouge du classement. A quatre points du 2ème, Bordeaux, le droit à l'erreur n'est quasiment plus permis à neuf matchs de la fin du championnat. "On n'a plus le droit à un faux pas" prévient même Skelly Alvero.

Une revanche à prendre

Face aux Chamois, derniers avec un seul succès (contre Bordeaux !) et 6 défaites sur ses 7 derniers matchs, le FCSM sait qu'il ne peut pas passer au travers une deuxième fois de suite "On a une revanche à prendre sur ce qu'on a proposé à Bastia. On s'est cachés en 2ème mi-temps quand on a subi. Il faut du caractère et de la personnalité et on en a manqué cruellement sur ce match." analyse Olivier Guégan.

Toujours tout pour l'attaque

Néanmoins, le coach des Jaune et Bleu avance la thèse de l'accident en Corse. "Attention, je dis bien sur ce match, pas sur la saison parce quand on est capable de faire des séries comme on l'a fait sur la phase aller, qu'on est capable d'être la meilleure équipe de la phase retour, c'est qu'on a de la personnalité. Là, on a failli, c'est dommage, maintenant il faut de la réaction et de l'orgueil. A nous de rester calmes et déterminés pour aller chercher notre destinée."

Avec une priorité pour le technicien du FCSM "Continuez à jouer notre football. Cette équipe est montée pour mettre des buts (meilleure attaque du championnat), Chacun a son style, nous, c'est marquer, et je pense que c'est en marquant des buts que l'on décrochera le graal en fin de saison."

Retours de Aaneba, Doumbia et Ndour. Kalulu incertain ?

A Niort, Sochaux sera à nouveau armé en défense avec les retours d'Aaneba et Ndour "Ils nous ont manqué à Bastia" reconnaît Guégan qui récupère également Doumbia en attaque. Aldo Kalulu reste, en revanche, incertain "Un dernier test devait être réalisé lors du dernier entraînement de ce vendredi soir" précise le coach du FCSM qui devrait emmener un groupe de 19 jours en prévision d'un forfait de dernière minute.

Alvero en fer de lance

Pour atteindre l'objectif suprême, Sochaux peut compter sur sa révélation de la saison : Skelly Alvero. Le jeune milieu de terrain de 20 ans (plus grand joueur de la Ligue 2 avec ses 2m02) crève l'écran cette saison et ne semble pas près de s'arrêter "Je pense que j'ai montré des choses, offensivement également, pas que sur mon côté athlétique. Je sais que je peux faire encore de plus grandes choses. Je dois notamment être plus décisif, j'aurais pu et dû marquer au moins deux fois. Je travaille pour m'améliorer. Même si des clubs étrangers s'intéressent, paraît-il, à moi, je ne m'en soucie pas. Je reste concentré sur Sochaux à me focaliser sur mon football, c'est tout ce que j'ai à faire." Alvero, grand par la taille et le talent, et dans la tête également ! Le FCSM aura bien besoin de son étoile montante pour décrocher la lune.

Niort-Sochaux, vivez le match en direct et en intégralité dès 18h45 ce samedi sur France Bleu Belfort-Montbéliard avec Alexandre Lepère au micro depuis le stade René Gaillard.

