Lille, France

Comme très souvent, il était au stade samedi soir. Supporter de très longue date du Losc, Damien Castelain a assisté, consterné, à l'envahissement du terrain "Je viens aux matchs du Losc depuis 1979 et je n'ai jamais vu ça. J'ai ressenti et je ressens à la fois de la tristesse et de la honte. Rien, rien ne justifie de tels agissements de la part de ces pseudo-supporters. Il faut retrouver l'esprit, que tout le monde soit derrière le Losc pour que le club se maintienne. Et moi je reste le supporter numéro 1 du club" promet le président de la MEL. Même tonalité chez la maire de Lille : Martine Aubry réclame sur Twitter que toute le monde "fasse bloc" derrière le Losc.

Alors que les supporters ultras, en majorité du groupe des DVE, qui ont envahi la pelouse risquent gros , Damien Castelain demande de lourdes sanctions "Il faut que ceux qui ont mis en danger ces sportifs soient exclus du stade et lourdement condamnés."

Soutien à Gérard Lopez

Et alors qu'il est très critiqué pour sa gestion et ses méthodes, Damien Castelain apporte son soutien au controversé président du Losc Gérard Lopez "Je pense qu'il faut lui faire confiance, il gère sa barque financièrement peut-être d'une autre manière mais il faut lui faire confiance. Faisons confiance aux dirigeants en place, Marc Ingla, Luis Campos, et quand j'entends les sommes, je pense qu'ils n'ont pas envie de perdre leur investissement"

Le Losc, toujours 19e de Ligue 1, se déplacera à Monaco, 2e du classement vendredi soir.