Lille - ASSE : les Verts doivent donner la réplique

L'AS Saint-Étienne se déplace à Lille ce dimanche (21 heures) à l'occasion de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. Assurés d'être maintenu, les Verts affrontent des Dogues leader du championnat et qui visent le titre

Christophe Galtier doit sans doute apprécier ce clin d’œil du destin. Hasard du calendrier c'est face à son ancien club que l’entraîneur des Dogues pourrait toucher le Graal. En cas de victoire face à Saint-Étienne et si dans le même temps, Paris ne s'impose pas face à Reims, "Galette" remportera son premier titre de champion de France à 54 ans et son deuxième titre en tant qu’entraîneur après la Coupe de Ligue avec les Verts en 2013.

Un match très important pour la qualification en Ligue des Champions - Christophe Galtier

En bon entraineur il n'a évidemment pas fait étalage de la petite histoire personnelle qui pourrait s'inscrire dans celle de la grande. "Saint-Étienne va venir ici sans pression. Est-ce que c'est mieux ? s'interroge Christophe Galtier. Je ne sais pas. Nous devons rester focalisés sur nous-mêmes. C'est un match avec un enjeu important pour notre qualification en Champions League. Nous courrons après depuis des mois et j'espère qu'on l'obtiendra dès dimanche soir".

Nos supporters ne vont pas nous demander de faire exprès de perdre - Claude Puel

Christophe Galtier a laissé une trace indélébile dans le Forez et ce dimanche soir, pour certains supporters stéphanois, le cœur pourrait exceptionnellement tanguer en faveur de l'adversaire. Un sentiment ambivalent que respecte l’entraîneur en poste Claude Puel : "C'est normal après ils ne vont pas nous demander de faire exprès de perdre. je ne pense pas que cela aille jusque-là. Après si on gagne à Lille et qu'à la fin Lille est champion je pense qu'ils seront contents. Et nous aussi".

Objectif top 10

Et les Verts dans tout ça ? Définitivement maintenus après le succès face à Marseille (1-0) lors de la dernière journée, ils conservent l'objectif de terminer le plus haut possible. "On va là-bas pour prendre le maximum de points assure Lucas Gourna. Nous sommes des compétiteurs. On aime jouer ce genre de match face à Paris ou Lille".

Actuellement 11e au classement, les Stéphanois peuvent, au mieux, viser la 8e place. Rien d'anodin pour le reversement des primes de classement qui peuvent passer du simple au double. Des Verts dans le top 10, on n'a plus vu ça cette saison depuis la 07e journée de championnat.

Sans Moukoudi, incertitude pour Cissé

Pour ce dernier déplacement de la saison Claude Puel devra faire sans Harold Moukoudi. Le défenseur camerounais, touché aux ischios-jambier, ne rejouera pas cette saison. Il y a incertitude également autour de con coéquipier en défense central Pape Cissé.