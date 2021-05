Lille champion de ligue 1 : "j'ai eu les larmes aux yeux" raconte l'ex-président Gérard Lopez

Il a suivi le match dans un avion grâce à une connexion wifi. Gérard Lopez a raconté à France Bleu Nord comment il a vécu la soirée du LOSC, club qu'il a présidé de janvier 2017 à décembre 2020. L'homme d'affaire Hispano-Luxembourgeois poussé dehors pour des problèmes financiers et remplacé par Olivier Létang dit avoir eu "les larmes aux yeux".

Gérard Lopez explique avoir eu "énormément d'émotion avec les joueurs, avec l'entraîneur Christophe Galtier, je suis rempli d'une énorme fierté". Gérard Lopez estime que ce titre est l'aboutissement de son projet "on a mis du temps à se mettre en route au départ parce que l'entraîneur de l'époque (Marcelo Bielsa) avait refusé des joueurs d'expérience et puis on a un entraîneur qui y a cru (Christophe Galtier), qui a cru dans le projet et voilà comment on en est arrivé là".

Christophe Galtier associe Gérard Lopez au titre

Christophe Galtier désigné meilleur entraîneur de ligue 1 a salué Gérard Lopez au coup de sifflet final : "je voudrais associer à ce titre Gérard Lopez et Luis Campos (conseiller du président) sans arrière pensée et sans faire d'amalgame mais je veux les associer parce que je suis arrivé il y 3 ans et demi au club, Gérard Lopez m'avait choisi sur les conseils de Luis Campos et on a bâti année après année une équipe et on a fait de grandes performances". Très ému, Christophe Galtier veut "parler avec son coeur pour leur dédier le titre parce qu'ils ont monté un effectif très compétitif".