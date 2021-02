LOSC : Dans le dossier "José Fonte" Olivier Létang va-t-il accéder aux demandes des supporters lillois?

Ce dimanche après-midi sur la pelouse de Lorient (coup d'envoi de la rencontre à 17H) José Fonte sera une nouvelle fois au coeur de la défense lilloise. Une présence rassurante pour de nombreux supporters qui ont lancé début février, sur le réseau social twitter, une véritable campagne de propagande pour le voir prolonger son contrat l'été prochain: le #prolongationfonte fait un véritable malheur sur la toile.

Le message est clair, les fans lillois ne veulent absolument pas perdre un élément qui est arrivé dans le Nord après le Mondial 2018. Le club venait de se maintenir de justesse en L1. Avec José Fonte, et d'autres bien sûr, le LOSC a retrouvé de l'ambition et s'est qualifié quelques mois plus tard pour la ligue des champions. L'international portugais fait parti des joueurs expérimentés essentiels dans un effectif de L1. A Lille aujourd'hui, ils sont 3 patrons dans le vestiaire : José Fonte, Benjamin André et Burak Yilmaz.

La saison de José Fonte en 3 chiffres