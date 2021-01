Lille-Reims : Le bon moment pour relancer Renato Sanches dans le onze de départ ?

l'entraîneur lillois, Christophe Galtier, pourrait profiter de cette rencontre face à Reims pour relancer Renato Sanches dans son équipe-type. Le portugais est enfin remis de 2 blessures musculaires. Il n'a plus débuté un match avec les Dogues depuis le 8 novembre et une défaite à Brest.

Renato Sanches a fait son grand retour sur les terrains dimanche dernier en disputant les 25 dernières minutes du match gagné sur la pelouse de Nîmes sur le score de 1 but à 0. Il s'était blessé début novembre lors d'un stage de la sélection portugaise et a donc pas pris part à 11 rencontres du LOSC ( 9 en L1 et 2 en Ligue Europa).

Le week-end dernier, Christophe Galtier avait préféré le préserver. Pas question de prendre le moindre risque avec un joueur de 23 ans qui était redevenu en fin d'année le chef d'orchestre du milieu de terrain lillois. Personne, en effet, n'a oublié le récital qu'il avait proposé lors du succès de prestige acquis sur la pelouse du Milan AC (0 3) lors de la phase de poule de la Ligue Europa.

Renato Sanches a manqué 10 rencontres de L1 sur 19 disputées cette saison

En son absence, Christophe Galtier s'est donc appuyé sur le trio André Xeka Soumaré, sachant pertinemment qu'il allait perdre la qualité de jeu vers l'avant proposé par le jeune international portugais de 23 ans. Face à Reims, l'entraîneur lillois pourrait relancer Renato Sanches dès le coup d'envoi aux côtés de l'indéboulonnable Benjamin André.