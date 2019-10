Lille joue sa survie en Ligue des champions contre Valence

Gagner pour espérer. C'est un peut le mot d'ordre dans les rangs lillois avant de défier Valence ce mercredi soir au stade Pierre-Mauroy pour le troisième match de Ligue des champion. Après deux revers dans la compétition, le Losc est dos au mur. Une nouvelle défaite signerait très probablement la fin de tout espoir d'accéder en 8e de finale. Pour cette confrontation décisive, le défenseur turc Zéki Celik est de retour dans le groupe. Le match sera à vivre en intégralité sur France Bleu Nord. Rendez-vous dès 20 heures pour la soirée foot.

"Nous allons devoir élever notre niveau de jeu et notre détermination à vouloir exister dans cette compétition. J'aimerais qu'on aborde cette rencontre sans frein à main ni pression." - Christophe Galtier, l’entraîneur du Losc

"Ce match arrive au bon moment et peut faire basculer la saison du bon côté en cas de succès. Depuis le début de la saison, nous avons des bonnes et moins bonnes prestations mais nous n'avons pas encore ce match référence et si nous gagnons contre Valence ce serait très important." - Benjamin André, le milieu lillois