Lille: Accord avec la Gantoise pour le transfert de Jonathan David. Montant du transfert, au moins 27ME.

10 jours après l'officialisation du départ de Victor Osimhen à Naples, le LOSC semble donc enfin avoir trouvé son remplaçant, devançant dans cette transaction des clubs majeurs comme Manchester United, le Bayern Munich ou encore le Borussia Dortmund. Jonathan David avait d'ailleurs confié le 18 juillet à nos confrères de l'Equipe qu"il voulait venir à Lille" 'le projet m'intéresse, en plus je parle français, j'attends plus de respect de la part de mes dirigeants sachant que je suis arrivé gratuit"

48 buts et 20 passes en 95 matches

Le canadien, né à Brooklyn aux Etats-Unis, avait rejoint le club belge de La Gantoise à 18 ans en 2018. Et, depuis, il n'a pas déçu, inscrivant 14 buts et offrant 5 passes décisives au cours de sa première saison. Les derniers mois passés en Jupiler Pro League lui ont permis de confirmer ces débuts canon, avec 18 buts et un titre de co-meilleur buteur du championnat sans oublier 5 réalisations en Ligue Europa.

Entre 25 et 30 ME: Le plus gros transfert de l'histoire du club

Jonathan David devrait donc entrer au LOSC par la grande porte. Jamais dans l'histoire du club nordiste, un tel montant n'a été investi pour faire signer un joueur. Sur le podium des plus gros transferts de l'histoire du club, le jeune canadien devancera le portugais Renato Sanches (20 ME) et le turc Yusuf Yazici, tous les deux arrivés au club la saison dernière.

Un autre attaquant encore attendu

Mais le LOSC ne devrait pas s'arrêter là puisqu'un autre élément offensif est encore attendu afin de faire oublier la paire Osimhen-Rémy. Depuis plusieurs semaines les dirigeants lillois sont en contact avec les écossais des Glasgow Rangers afin de faire signer Alfredo Morelos, 24 ans. Le colombien disputait jeudi dernier les 8ème de finale de la Ligue Europe, mais sa performance a déplu fortement à son entraîneur Steven Gerrard: "Tout le monde sait qu'Alfredo s'est fait retourner la tête ces derniers jours, on ne peut pas le nier. On fait avec et je me focalise sur l'équipe et les joueurs qui veulent en faire partie."