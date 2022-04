Lille - Lens : Des supporters lensois incognitos à Pierre Mauroy.

Le derby aller entre Lille et Lens

Aurélien est déçu par la décision prise par la préfecture : "Il fallait s'attendre à cette interdiction. C'est vraiment dommage car un derby se joue aussi dans les tribunes. Ce sont 2 matches très importants. On aimerait être près de nos joueurs. Incognito si Lens marque on ne le sera plus. C'est là où ça peut mal tourner"

Antoine, qui sera au stade, n'est pas surpris par la décision prise par les instances : " Après ce match aller, personne n'est étonné, ce sera compliqué pour les organisateurs de gérer l'afflux des supporters lensois."

Pierre est de son côté convaincu que la préfecture aurait pu organiser ce déplacement des supporters lensois : " S'ils avaient eu envie d'organiser le déplacement, je suis convaincu qu'ils avaient les moyens de le faire. Ils ont préféré laisser leurs mains dans leurs poches."

Jordan, lui, sera au stade Pierre Mauroy. Il a ses places depuis 2 mois : "Le LOSC a mis en place des publicités sur internet pour des packs Lille Lens Monaco . Je me suis donc empressé d'en acheter un."

Nicolas lui n'a pas voulu prendre de risque : " Je serai chez moi, dans le Sud-Ouest. Avec le contexte annuel, il était hors de question de penser aller au stade sans avoir de garanties sur le plan sécuritaire."

Pour Yohann, il est important d'éviter les excès : "J'ai des amis et des membres de ma famille qui supportent le LOSC, mais nous ne tombons pas dans les insultes. C'est vraiment dommage d'en arriver à ce qui s'est passé lors du derby (en septembre dernier)."

