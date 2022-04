Lille-Lens : Un derby pour l'Europe ?

Lille et Lens se retrouvent pour la 3ème fois cette saison. Le club artésien a remporté les 2 premières manches, en L1 et en 16ème de finale de la Coupe de France. Le coup d'envoi du match sera donné à 21H sur la pelouse du stade Pierre Mauroy. Avec l'espoir que tout se passera bien en tribune

Ce derby du Nord est un rendez-vous très important dans la course à l'Europe. Seulement 1 point sépare les 2 formations. Lille est 7ème avec 48 points, à 3 points de Nice le 5ème. Lens 8ème avec 47 points. La pression sera forcément sur les épaules des nordistes pour qui une qualification européenne est un objectif prioritaire. Dans les rangs lensois, aucune pression de la part des dirigeants heureux d'avoir obtenu un nouveau maintien sans pression et pour l'Europe ne sera que du bonus.

Haise répond à la question : Qui est le favori de ce derby ?

Gourvennec répond à la question : Qui est le favori de ce derby ?

Les déclas : Eviter de nouveaux incidents

Franck Haise l'entraîneur lensois aurait préféré pouvoir entendre les chants sang et or résonner dans l'enceinte lilloise : "J’aurais aimé que le déplacement soit comme l’ont proposé les clubs de supporters, autorisé et surveillé. Evidemment que je préfèrerais ça plutôt que ne pas avoir de couleurs lensoises dans le stade, parce que c’est ce qui a été demandé.” Rappelons que la préfecture du Nord a interdit le déplacement des supporters du RCL et la présence de fans sang et or aux abords du stade Pierre Mauroy.

Jocelyn Gourvennec, le coach lillois espère que tout le monde sera raisonnable et respectueux dans les travées de Pierre Mauroy : "C'est un match de passion mais cette passion ne doit pas emmener les gens trop loin. On doit rester dans les limites. Sur le terrain on est tous responsables, ça se passera bien, en coulisses il faut que ça se passe bien également."

de nombreux lensois seront présents à Pierre Mauroy malgré l'interdiction de déplacement

Les joueurs à suivre : Berg et Sanches

Le milieu de terrain norvégien pourrait être amené à débuter ce derby. Il pourrait profiter de la suspension de Doucouré pour accompagner Fofana au milieu de terrain. Arrivé cet hiver à Lens, Berg est pour l'instant un peu en retrait. Il a participé à 11 matchs de L1, ne débutant qu'une seule fois. C'était le 6 février lors d'une défaite lensoise à Lorient sur le score de 2-0.

Berg qui devrait régulièrement croisé le chemin de Sanches. Le portugais qui vit ses dernières semaines à Lille, sera forcément présent au coup d'envoi de la rencontre. Régulièrement aligné dans les couloir droit du milieu de terrain, il pourrait profiter d'une éventuelle absence de Yilmaz, malade, pour commencer la rencontre dans un rôle de 2ème attaquant en soutien de Jonathan David. C'est dans cette position avancée qu'il avait terminé le dernier match face à Angers.

La stat : 2 succès lensois cette saison

C'est l'heure du 3ème acte cette saison entre les 2 clubs. Le 18 septembre dernier, Lens s'était imposé lors de la 6ème journée à domicile 1-0 sur un but de Frankowski . Quelques mois plus tard, Le Racing avait doublé la mise en se qualifiant pour les 8ème de finale de la Coupe de France après la séance de tirs au but. le lillois Onana et le lensois Fofana avaient tous les deux signés un doublé, mais c'est l'ivoirien qui a eu le dernier mot en transformant le dernier tir au but lensois. On vous propose de revivre les meilleurs moments de ces rencontres sur France Bleu Nord.

Les 2 succès de Lens dans les derby cette saison à revivre sur France Bleu Nord

Les compos France Bleu Nord : Yilmaz, malade, est incertain

Lille : Jardim - Celik Fonte Djalo Gudmundsson - Weah ou Zhegrova André Xeka Bamba - Sanches David

Lens : Farinez - Gradit Danso Médina - Clauss Fofana Berg Frankowski - Da Costa Kalimuendo Sotoca

Une famille au coeur du derby, celle de Pierre et Baptiste

Baptiste "le lensois" ( à droite ), Pierre "le lillois" ( à la droite de Pierre) - Pierre Dubrulle