Lille, Lens, Valenciennes et Dunkerque ont-ils réussi leur mercato estival?

Gabriel Gundmunsson une des dernières recrues du mercato des clubs du Nord et du Pas-de-Calais

Lille évite le pillage et mise sur de forts potentiels

L'effectif des champions de France n'a perdu que 3 cadres : Maignan, Soumaré et Araujo. Jocelyn Gourvennec pourra donc continuer de s'appuyer sur une colonne vertébrale expérimentée composé de Fonte, André et Yilmaz. 3 jeunes joueurs sans référence en L1 ont rejoint les Dogues : le gardien Grbic, le défenseur Gundmusson et le milieu Onana. Suffisant pour exister sur 2 tableaux?

Lens se sépare de doublures (Fortes, Banza, Mauricio, Michelin) et tente de nouveaux coups

Un seul cadre de la saison dernière à quitter l'Artois : Badé recruté par Rennes pour 17 ME. Tous les autres sont restés : Fofana Clauss Doucouré et Médina ont débuté la saison sans connaître la défaite en 4 journées. Reste à savoir si les petits nouveaux, Wooh Danso Frankowski Machado Saïd sauront répondre aux attentes. Kalimuendo, de nouveau prêté par le PSG sera pour eux un exemple à suivre.

Valenciennes mise sur l'expérience

Olivier Guégan l'a rappelé ce mercredi soir sur France Bleu Nord : "nous avons, en priorité cherché à recruter des joueurs d'expérience qui jouaient régulièrement dans leur club la saison dernière". Les trentenaires Debuchy, Ayité et Yatabaré auront donc la lourde tâche d'accompagner les jeunes du VAFC, comme Doukouré, Picouleau, Ouattara, Diliberto et Boutoutaou.

Dunkerque privé de plusieurs piliers

Toujours à la recherche d'un premier succès cette saison en L2, Dunkerque espère pouvoir s'appuyer sur ses nouvelles recrues pour quitter la 18ème place. Azankpo, Kikonda, Majouga Trichard et Yohou devront rapidement trouver leurs repères pour faire oublier les Kebbal, Bosca, Sy et Cissé qui étaient des joueurs cadres la saison dernière.