Lille - OGC Nice : "Il faut être patient avec Christophe Galtier"

Alors qu'il devrait être ovationné à Lille ce samedi par le stade Pierre-Mauroy, trois mois après avoir décroché le titre avec le Losc, Christophe Galtier a entendu quelques sifflets dimanche dernier à l'Allianz Riviera à l'issue de son premier match sur le banc du Gym face à Reims (0-0). Preuve des attentes élevées autour de cet OGC Nice à la sauce Galtier. Mais la plupart des supporters rouges et noirs rencontrés cette semaine assurent qu'ils sont prêts à donner du temps aux Aiglons.

"Il faut des automatismes et ça va prendre du temps" disent les supporters de l'OGC Nice Copier

"Les sifflets ne m'ont pas plu face à Reims."

"Oui je suis prêt à être patient. Les sifflets de m'ont pas plu face à Reims, confie Florian. Il faut les encourager. C'est le début de saison. Il y a plusieurs joueurs qui viennent d'arriver, il faut travailler les automatismes. Galtier, on nous l'a vendu comme le sauveur, mais il faut du tempspour que la mayonnaise prenne."

À côté de lui, jeudi au centre d'entraînement du Gym, Benjamin, maillot d'Andy Pelmard sur le dos, va dans le même sens. "Galtier a besoin de temps. On a vu qu'avec Lille ou Saint-Etienne il n'a pas eu des résultats immédiatement. On voit que d'autres grosses équipes du championnat ont eu du mal sur cette première journée. S'il faut attendre encore une saison avant d'être compétitif je suis d'accord. Mais à la fin de la saison, il ne faudra pas qu'on nous ressorte encore la saison transition."

"De toute façon, on ne peut pas faire pire que l'année dernière !"

"C'est comme le pass sanitaire, il y a toujours des gens qui râlent. À l'OGC Nice, c'est pareil, il y en a qui critiquent. C'est comme ça, philosophe Julien, au moment de quitter le centre d'entraînement. Mais il faut être patient. De toute façon, on ne peut pas faire pire que l'année dernière !"

Pour Edouard, le match amical réussi face à Milan, à une semaine de la reprise, est la preuve que le potentiel est là. "Contre Milan je me suis régalé. Et c'est vrai qu'on s'attendait au même match contre Reims, mais ils sont tombés contre un adversaire qui a refusé le jeu. Il y a des très bonnes recrues et il va falloir du temps pour que ça prenne, mais je pense sincèrement que cette équipe peut viser le top 5. Le plus important, c'est que cette équipe mouille le maillot."

"Défensivement, on a gagné en qualité."

Inoffensif contre Reims en ouverture du championnat, le nouveau système en 4-4-2 de Christophe Galtier, qui a fait ses preuves avec le Losc, séduit déjà les supporters du Gym. "Moi je trouve que le système est très bon, reprend Benjamin. L'animation offensive est perfectible, mais ça va monter en puissance et je pense que défensivement, on a gagné en qualité. Le retour de Dante et surtout la progression de Todibo, c'est prometteur. Et Pablo Rosario au milieu, j'ai vu un Jean-Michaël Seri en puissance. Il est agressif, ça manquait au milieu."

Lille - OGC Nice : match à vivre ce samedi à partir de 16h45 en direct sur France Bleu Azur.