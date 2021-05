Lille - OGC Nice : les supporters du Gym encouragent... le Losc !

A quelques heures du déplacement de l'OGC Nice sur la pelouse de Lille, les supporters du Gym affichent sur les grilles du centre d'entraînement une banderole pour soutenir le Losc dans sa quête de titre ! Les Aiglons sont justement des arbitres de la course au titre en cette fin de saison.

Le débat a animé les discussions entre supporters toute la semaine. Préfèrent-ils une victoire de leurs Aiglons ce samedi à Lille quitte à faire les affaire du voisin Monaco dans la course au titre ? "Faîtes nous plaisir par procuration, on veut Lille champion," peut-on lire sur une banderole affichée ce samedi sur les grilles du centre d'entraînement de l'OGC Nice. Une manière astucieuse de répondre à cette question, alors que Lille compte deux points d'avance au classement sur l'AS Monaco à quatre journées de la fin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Des relations amicales entre les supporters des deux camps

Le Gym enfile en effet son costume d'arbitre dans la course au titre ce samedi soir. Un costume, on l'a compris, un peu inconfortable, et qu'il faudra pourtant remettre, peut-être lors de la dernière journée à Lyon. Cette banderole est aussi un clin d'oeil sympa des supporters de l'OGC Nice à leurs homologues lillois, avec qui les relations sont amicales.

Arrivés en début d'après-midi à Lille, les Aiglons seront à fond ce samedi soir à Pierre-Mauroy, pour tenter de confirmer la victoire face à Montpellier. Match à vivre à partir de 20h45 sur France Bleu Azur.