Lille : Osimhen et Gabriel vont quitter le LOSC

Pourquoi une reprise si tôt ?

Pourquoi une reprise si tôt ? En reprenant l’entraînement le 11 juin, le LOSC n’a pas pris de retard pour retrouver les terrains. « Avec Luis (Campos), nous souhaitions absolument clôturer la saison 2019-2020 avec les joueurs », a expliqué Christophe Galtier, lors de sa première conférence de presse. « Et puis entre notre dernier match officiel face à Lyon (le 8 mars) et la reprise du championnat (le 23 août), il se sera passé 168 jours. C’est inédit. Durant le confinement, les joueurs ont reçu des programmes individuels pour s’entretenir. Mais ce n’est jamais comme un entraînement collectif ».

Les conditions d'entraînement

« Pour le moment, les joueurs arrivent prêts pour l’entraînement avec les chaussures à la main », a détaillé Christophe Galtier. « Ils n’ont ni accès à la salle de musculation, ni aux vestiaires. Tous les jours, il y a une prise de température et un bilan avec le docteur. Les séances sont à base de travail technique avec un ballon par joueur ou éventuellement un ballon pour trois pour qu’ils puissent quand même avoir des échanges. Et il y a aussi beaucoup de travail de course et de renforcement musculaire ».

"Nous avons des difficultés à trouver des adversaires de qualité"

La préparation

Elle va se dérouler en deux phases. La première durera vingt jours, au domaine de Luchin. Elle servira essentiellement à gommer tous les petits excès accumulés, notamment une prise de poids durant le confinement, mais aussi à remédier, paradoxalement, à une fonte musculaire chez beaucoup de joueurs. Ces derniers bénéficieront ensuite de neuf jours de repos. La seconde phase, qui durera six semaines, sera, elle, conforme à une préparation classique d’avant-saison. Enfin, un stage au Portugal est en cours d’élaboration.

Les matches amicaux

Ils seront au nombre de six. « Oui enfin normalement », précise quand même Christophe Galtier. Mais pour le moment, les futurs adversaires ne sont pas encore déterminés. Plusieurs championnats ayant repris, « nous avons des difficultés à trouver des adversaires de qualité à ce moment précis ». Dans le viseur du technicien lillois ? « Nous regardons du côté des clubs portugais et hollandais ».

Retour de blessure

Le milieu de terrain truc Yusuf Yazici (ligament croisés) et l’attaquant franco-américain Timothy Weah (Ischio-jambiers), blessés depuis plusieurs mois, sont sur le chemin du retour. « Même s’ils ne sont pas encore tout à fait intégrer à tous les exercices que nous faisons car, même s’ils ont été suivis dans leur rééducation c’était à distance, donc on se sert de cette première semaine pour les tester et les évaluer ».

"Je suis heureux et épanoui à Lille"

Le Mercato

« Pour le moment, nous n’en parlons pas », a balayé Christophe Galtier. « Il devrait se terminer aux alentours du 5 octobre donc c’est dire toute la complexité de la chose. Bien sûr que nous y travaillons. Nous savons bien que certains de nos joueurs ont été sollicités. Et forcément, nous travaillons sur les remplacements… »

Les départs

« Oui j’ai intégré depuis pas mal de temps déjà que Victor (Osimhen) et Gabriel ne seraient plus là la saison prochaine », a concédé Christophe Galtier. « Nous travaillons sur qui en interne est susceptible de les remplacer à leurs postes mais aussi sur des éléments susceptibles de nous rejoindre… » En revanche, le coach lillois a confirmé que les négociations pour une prolongation de contrats de Loïc Rémy et de Jérémy Pied étaient bien avancées ». Pour les deux joueurs, on s’orienterait vers un nouveau contrat de deux ans.

La rumeur OM

Il y a quelques semaines, la rumeur d’un départ de André Villas-Boas avait copieusement alimenté les conversations du côté de Marseille. Alors bien sûr, plusieurs noms de successeurs potentiels avaient été évoqués dont celui de Christophe Galtier. « Ni moi ni mes agents n’avons reçu le moindre coup de fil des dirigeants marseillais. Ce ne sont que des rumeurs de medias ». Le coach lillois qui arrive en fin de contrat en juin 2021 a aussi évoqué son avenir : je rencontrerai mon président et Luis (Campos) en septembre et nous verrons si je continue l’aventure au-delà de cette saison. En tout cas pour le moment, je suis heureux et épanoui à Lille ! »