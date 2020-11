Lille : ouverture mardi de la billetterie pour les demi-finales du Top 14 au Stade Pierre Mauroy

C'est ce mardi 17 novembre à 10h qu'ouvre la billetterie pour les demi-finales du Top 14 de rugby qui se joueront les vendredi 18 et samedi 19 juin 2021, du moins si le contexte sanitaire le permet.

Les demi-finales du Top 14 auront lieu les 18 et 19 juin 2021

C'est à 10 heures ce mardi 17 novembre qu'ouvre officiellement la billetterie pour les demi-finales du Top 14 de rugby qui se joueront au stade Pierre Mauroy de Villeneuve-d'Ascq les vendredi 18 et samedi 19 juin 2021. L'événement sera accompagné d'un village dédié ainsi que d'animations dans le centre de Lille, si toutefois les conditions sanitaires le permettent! La Ligue nationale de rugby met en vente des places dès 20 euros et annonce que 60% des billets ne dépasseront pas les 50 euros. Les places sont en vente sur le site de la Ligue Nationale de Rugby et sur le site internet du Stade Pierre-Mauroy.

Lille avait déjà accueilli les demi-finales du Top 14 au stade Pierre Mauroy en 2014. L'événement avait alors attiré 100.000 personnes en deux jours avec notamment Castres, champion de France en titre à l'époque, qui avait battu Montpellier 22-19.