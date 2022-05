Lille pense à David Bettoni, ex-adjoint de Zinédine Zidane, pour remplacer Jocelyn Gourvennec

L'avenir de Jocelyn Gourvennec sur le banc de Lille est plus qu'incertain. Il pourrait être débarqué en fin de saison par le président du LOSC Olivier Létang, à un an de la fin de son contrat. En délicatesse avec une partie des supporters qui espéraient mieux qu'une 10ème place au classement de la ligue 1 après un titre de champion de France en mai 2021, Jocelyn Gourvennec ne fait plus l'unanimité au sein du club. Et selon les informations de France Bleu Nord, Olivier Létang semble avoir déjà coché le nom d'un entraîneur pour le remplacer : David Bettoni.

Adjoint de Zidane de 2014 à 2021

David Bettoni 50 ans a passé toute sa carrière dans l'ombre de Zinédine Zidane au Real Madrid. L'ancien milieu de terrain de Cannes qui a toujours été dans l'entourage de Zizou en Italie ou en France, veut devenir entraîneur numéro 1. Il sonde actuellement plusieurs personnes susceptibles de travailler avec lui. David Bettoni et ses représentants n'ont pas de eu de contact pour l'instant avec les dirigeants du LOSC.