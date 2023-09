Lille plutôt gâté par le tirage de la ligue Europa Conférence

La chanson d'Eric Charden disait "l'été sera chaud", mais pour Lille on peut déjà affirmer que l'hiver sera froid. Après sa qualification par la petite porte à Rijeka en Croatie lors du Tour préliminaire de la ligue Europa Conférence (3ème coupe d'Europe), le LOSC connait ses adversaires du groupe A, cap au grand nord et à l'est : Slovan Bratislava (Slovaquie), Olimpija Ljubljana (Slovénie) et plus exotique, le club du Ki Klaksvik aux Iles Féroé. Les matchs sont programmés du 21 septembre au 14 décembre.

ⓘ Publicité

Bon tirage

Pour le LOSC il s'agit d'un tirage abordable, "un bon tirage" même pour les supporters mais qui peut ressembler à un traquenard.

* Le Slovan Bratislava est champion en titre du championnat Slovaque. Le club a joué cette saison les qualifications pour la ligue des champions et se retrouve reversé en ligue Europa Conférence. Bratislava compte dans ses rangs le Géorgien Jaba Kankava qui a joué une quarantaine de matchs avec Reims.

* Champion de Slovénie en titre, le NK Olimpija Ljubljana a également joué 3 tours préliminaires de ligue des champions avant d'être reversé en ligue Europa puis ligue Europa Conférence.

* Le Ki Klaksvik est davantage connu pour son petit stade Við Djúpumýrar de 4.000 places (terrain synthétique) situé au pied d'un volcan. Le club du Nord de l'archipel qui a joué le tour préliminaire de la ligue des champions, intègre pour la première fois de son histoire une phase de poule de compétition européenne. Pas simple de se rendre aux Iles Féroé en plein hiver. L'équipe de France s'était d'ailleurs fait une belle frayeur en 2007.