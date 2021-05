Lille sacré en Ligue 1 : revivez la saison exceptionnelle du LOSC avec les commentaires de France Bleu Nord

Lille a été sacré champion de France ce dimanche soir après sa victoire à Angers lors de la 38e journée de Ligue 1. France Bleu Nord vous propose de revivre cette saison exceptionnelle du LOSC avec les commentaires de son journaliste sportif Sylvain Charley. Attention, frissons garantis !

Ce n'était plus arrivé depuis 2011 ! Lille a été sacré champion de France pour la quatrième fois de son histoire (1946, 1954, 2011 et donc 2021) ce dimanche soir après son succès à Angers (2-1) lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1.

A travers plusieurs matches marquants, France Bleu Nord vous propose de revivre cette saison exceptionnelle du LOSC avec notamment les commentaires de son journaliste sportif Sylvain Charley.

Lille prend la tête de la Ligue 1 lors du derby contre Lens (4-0)

7e journée. Pour la première fois de la saison, le LOSC s'est installé sur le trône de la Ligue 1 après sa victoire contre le rival lensois (4-0) pour le derby au stade Pierre-Mauroy lors de la phase aller le dimanche 18 octobre 2020. Quatre buts signés Yilmaz, Bamba, Ikoné et Yazici.

Lille célèbre son éclatante victoire dans le derby contre Lens (4-0) au stade Pierre-Mauroy lors de la 7e journée de Ligue 1 © AFP - DENIS CHARLET

Lille fait un match fou à Montpellier (3-2)

17e journée. Le LOSC s'est imposé à Montpellier au terme d'un match épique (3-2) le mercredi 23 décembre 2020 grâce des réalisations de Weah, Ikoné sur penalty et Yilmaz. Les Dogues ont terminé l'année 2020 à la 2e place du classement, à égalité de points avec Lyon, leader.

Timothy Weah, auteur de l'ouverture du score à Montpellier (3-2) lors de la 17e journée de Ligue 1 © AFP - Sylvain THOMAS

Lille s'impose à Paris et reprend les commandes (1-0)

31e journée. Après sa victoire contre Paris (1-0) au Parc des Princes grâce à un but de Jonathan David, Lille a repris la tête de la Ligue 1 le samedi 3 avril 2021. Une prestation collective aboutie et un match tactique, qui a vu la star Neymar se faire exclure.

Jonathan David célèbre l'unique du but du match face au PSG (1-0) au Parc des Princes lors de la 31e journée de Ligue 1 © AFP - FRANCK FIFE

Lille renverse Lyon et retrouve le trône (3-2)

34e journée. C'est peut-être le tournant de la saison : mené 2-1 à Lyon à la pause après notamment un but de Yilmaz, le LOSC est parvenu à inverser la tendance au retour des vestiaires avec des réalisations de David et de nouveau Yilmaz pour offrir la victoire (3-2) et retrouver le fauteuil de leader le dimanche 25 avril 2021.



Burak Yılmaz offre la victoire à Lyon (3-2) lors de la 34e journée de Ligue 1, le 25 avril 2021 © AFP - PHILIPPE DESMAZES

Lille écrase Lens dans un derby capital et prend le large (3-0)

36e journée. Derby de la phase retour et (quasi) même correction qu'à aller. Le LOSC n'a fait qu'une bouchée de Lens sur sa pelouse (3-0) grâce à un doublé de Yilmaz en première période. David a corsé l'addition à l'heure de jeu pour permettre aux Dogues de prendre le large en tête du classement ce vendredi 7 mai 2021 après le match nul du PSG contre Rennes (1-1).

Jonathan David inscrit le 3e but contre Lens lors de la 36e journée de Ligue 1 (3-0) © AFP - FRANCOIS LO PRESTI

Lille sacré à Angers (2-1)

38e journée. Il aura fallu attendre l'ultime journée de la saison ce dimanche 23 mai 2021 pour voir le LOSC remporter le quatrième championnat de France de son histoire (1946, 1954, 2011 et désormais 2021). Une victoire suffisait pour aller chercher le titre avec la manière et sans avoir à regarder le résultat du PSG. Les hommes de Christophe Galtier ont gagné à Angers (2-1) grâce à des buts signés Jonathan David et Burak Yilmaz. Avec 83 points, Lille termine en tête du championnat au terme d'une saison exceptionnelle devant Paris (2e, 82 points) et prive le club de la capitale d'un 4e sacre en L1 d'affilée. Monaco (3e, 78 points) complète le podium. Ces trois équipes disputeront la Ligue des Champions la saison prochaine.