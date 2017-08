Ligue 1 - Le SM Caen veut faire mentir les chiffres à Lille

Le Stade Malherbe de Caen se déplace ce dimanche à 15h à Lille lors de la 3e journée de Ligue 1. Les footballeurs caennais chercheront à obtenir son ou ses premiers points de la saison après deux défaites.

Comme le nombre de point du SM Caen au bout de deux journées (et le nombre de but inscrit), il faut remonter à la saison 1996-1997 pour retrouver un tel départ des Caennais en Ligue 1. Il reste cependant de la marge avant d'égaler la saison 1988-1989 où pour sa première saison dans l'élite, les Normands avaient débuté par six défaites consécutives mais s'étaient tout de même maintenu en fin de saison.

Caen est la seule équipe avec Amiens à ne pas avoir encore marqué et la seule avec Amiens et Metz à ne pas avoir encore inscrit son premier point (Les Lorrains et les Picards ont trois matchs).

L'une des équipes la plus jeune de Ligue 1 face à l'une des plus expérimentées

Avec 23,6 ans de moyenne d'âge sur ses onze de départ alignés, Lille possède le deuxième onze le plus jeune de l'élite derrière Toulouse selon Transfermarkt. A l'inverse, seul Marseille possède une moyenne d'âge plus élevées que le SM Caen (28,5) mais cela devrait changer si Youssef Aït Bennasser (21 ans) devient titulaire et en attendant l'arrivée de Jan Repas (20 ans)

Lille, bête noire du SM Caen

Les footballeurs caennais ne se sont plus imposés dans le Nord depuis... près de 26 ans et restent sur cinq défaites consécutives en Ligue 1.

Le premier but de Santini?

Statistiquement, l'International croate marque en moyenne un but tous les 192 minutes depuis son arrivée en Ligue 1. Comme il a déjà joué l'ensemble des deux premiers matchs du SM Caen, on peut espérer qu'il marque au bout de douze minutes à Lille.