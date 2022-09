Lille-TFC, retrouvailles entre Pitchouns

Un match pas comme les autres pour Bafodé Diakité samedi soir à Lille. Le défenseur né et formé à Toulouse a quitté le cocon cet été pour le LOSC. Il retrouvera son TFC et certains de ses amis le temps d'un match. _"C'était le bon moment, et Lille c'était la bonne porte. C'était le moment de partir"_, disait "Bafo" Diakité en arrivant à Lille il y a quelques semaines.

Un Whatsapp entre Pitchouns

Les années passent et la génération "Gambardella 2019" prend son envol depuis quelques mois maintenant. Amine Adli est parti à Leverkusen, Ngoumou et Koné ont filé du côté de Mönchengladbach. Moussa Diarra et Anthony Rouault, titulaires lors de la finale de coupe Gambardella en 2019, sont toujours au TFC et jouent en Ligue 1 cette saison.

Malgré la distance, les liens sont toujours forts entre des garçons qui se connaissent depuis l'enfance et qui ont tout connu au centre de formation à Toulouse : _"_On se parle tout le temps. On a un groupe Whatsapp avec Bafodé, Amine et Kouadio. Si je joue, c'est moi contre Bafo. On va s'appeler en Facetime, ça va être chaud", sourit Moussa Diarra.

Débuts réussis à Lille pour Diakité

Ce samedi, Diarra et Diakité vont se retrouver et cette fois en tant qu'adversaires. Le néo-défenseur du LOSC n'a pas tardé à se faire remarquer d'ailleurs dans le Nord. Il vient d'enchaîner cinq titularisations au sein de la défense lilloise, quatre au poste de latéral droit avant d'être aligné dans une défense à trois à Marseille. Diarra lui non plus n'a pas à rougir de son début de saison avec trois titularisations en sept journées.