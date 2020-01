Limoges : Trélissac/OM en 32e de finale de la coupe de France, les fans de l'OM sont dans les starting block

Plus de 13000 spectateurs sont attendus pour cette rencontre de coupe de France entre Trélissac et l'OM, à Limoges. Dans les tribunes l'ambiance sera chaude avec plus de 600 ultras marseillais. Parmi eux plusieurs fans limougeauds qui ne veulent pas rater l'occasion de soutenir leur équipe