De mémoire d'ancien, c'est peut-être du jamais vu pour un simple entrainement d'avant saison ! Lundi soir, plus de 2 500 personnes se sont déplacées à Beaublanc pour assister à un entrainement du Limoges CSP. Dans la clameur et la ferveur.

Limoges, France

Le basket, c'est Limoges ! Et ce lundi soir est venu confirmer l'adage. Alors que le Limoges CSP ne disputera son 1er match officiel que dans 1 mois (le 22 septembre à Antibes), plus de 2 500 supporters étaient présents dans les travées de Beaublanc pour assister au 1er entrainement de la saison ouvert au public. Et ils ne se sont pas contentés de regarder. A l'arrivée des joueurs sur le parquet, ils ont offert une véritable ovation à leur équipe (cf vidéo ci-dessous). Les chants ont ensuite accompagné l'entrainement. Le directeur sportif espérait voir beaucoup de monde pour "faire peur aux joueurs". Cela aura en tout cas offert une belle communion entre l'équipe et ses supporters.

Jonathan Rouselle est le nouveau capitaine du Limoges CSP

Une séance lors de laquelle les joueurs ont enchaîné les exercices en 5 contre 0 puis 5 contre 5. Pour l'occasion, l’entraîneur Kyle Milling a aussi improvisé un concours de dunk et à ce petit jeu là, l'ailier Sekou Doumbouya est sorti grand vainqueur à l’applaudimètre (cf vidéo ci-dessous). Le coach a ensuite révélé l'identité de son nouveau capitaine, le meneur Jonathan Rouselle. Le Cht'i a pu montrer toute son adresse longue distance, tout comme Isaiah Miles. Alors que le playmaker californien London Perrantes et le pivot Samardo Samuels, sourire jusqu'aux oreilles, ont visiblement apprécié cette séance d'entrainement pas comme les autres. Forcément, ici c'est Limoges !

Prochain rendez-vous samedi à l'occasion du trophée Michael Brooks sur le parquet de Levallois.