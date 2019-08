Limoges FC - Colbert Marlot :"Reconstruire quelque chose qui tienne la route"

Limoges, France

Après quelques jours de repos, les joueurs du Limoges Football Club reprennent le chemin de l'entrainement ce lundi 19 août. Avec en ligne de mire, leur entrée en lice en Coupe de France le vendredi 30 août. Le LFC administrativement relégué en régionale 1 cet été à cause de problèmes financiers. Comme dans le film un jour sans fin, l'histoire récente de ce club est un éternel recommencement. La plupart des joueurs sont partis pour les divisions supérieures et l’entraîneur, l'expérimenté Colbert Marlot, est obligé de tout recommencer. Un coach (ex LFC, Brive, RC Lens, Wasquehal, Sedan) secoué par une lettre anonyme dénonçant son salaire et envoyé à la presse cet été. Il a d'ailleurs porté plainte. Entretien.

Après une belle saison en Nationale 3, le club a été rétrogradé administrativement en Régionale 1 cet été. Comment vivez-vous cette situation ?

C'est une période très compliquée. Quand on a eu la décision du Cnosf (Comité National Olympique et Sportif Français) comme quoi le club était rétrogradé, on a encore perdu plusieurs joueurs. Le plus embêtant, c'est par rapport aux jeunes qu'on avait formé l'année dernière et qui arrivaient "à maturité" pour cette année. L'objectif d'un joueur de foot, c'est toujours de jouer le plus haut possible. Ce sont des gamins qu'on ne pouvait pas garder, même en leur proposant de meilleurs contrats. Pour eux, la priorité, c'était de jouer à un niveau au dessus.

Cela doit être très frustrant ?

Très très frustrant ! Quand je suis arrivé l'année dernière, on avait un groupe qui ne connaissait pratiquement pas le championnat de Nationale 3. Un groupe qu'on a formé. On a su lui apporter un vrai projet. C'était une véritable aventure humaine avec un groupe très jeune, d'une vingtaine d'années. On a fait une saison plus qu'honorable (8e sur 14 avec 9V, 11N et 6D). L'idéal aurait été de garder nos points forts et de ramener un petit peu d’expérience tout en continuant à construire. Malheureusement, la situation du club fait que sur le plan sportif, on repart pratiquement de zéro, comme l'année dernière.

Je ne suis pas un sorcier !

Vous aviez déjà avancé sur l'équipe pour la Nationale 3. Cela veut dire que vous êtes à nouveau en plein recrutement ?

Maintenant que la décision est tombée, quelques garçons ont quitté le club. Aujourd'hui, l'objectif est d'essayer de convaincre ceux qui sont arrivés pour le projet en N3, de rester au club alors que l'on sera en R1. Derrière, on va faire monter quelques jeunes de la réserve qui ne sont pas prêts aujourd'hui. On va avancer sur la formation parce qu’on a pas trop le choix. Et il faudrait recruter 3 ou 4 joueurs pour amener un peu plus de qualité dans le groupe.

On a bien vu la saison dernière qu'avec du temps et des compétences, il y a du potentiel avec les jeunes du club...

Oui mais je ne suis pas un sorcier ! Quand vous intégrez beaucoup de jeunes et que le travail est bien fait, je reste persuadé que dans 6 mois, ce ne seront plus les mêmes joueurs. Mais on est obligé de travailler pour les amener à un certain niveau. Et ça, ça demande du temps malheureusement.

Et dans le sport, il n'y a pas de certitude. Il n'est pas certain que vous puissiez faire aussi bien que la saison dernière...

C'est clair. Je croise les doigts pour que l'on soit capable de refaire ce que l'on a fait la saison dernière. Mais ça ne se passe pas toujours comme on voudrait. Mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. On est obligé de repartir avec des jeunes et avec un groupe qui ne se connait pas. Les seuls qu'on a gardé de l'année dernière, ce sont nos deux gardiens de but. Tous les autres joueurs sont partis !

Tout ce que j'ai fait, c'est pour le club

Un courrier anonyme est arrivé cet été dans la boite aux lettres du club pour vous attaquer, en dénonçant votre salaire. Un courrier ensuite envoyé à la presse locale. Vous avez porté plainte. Comment vivez-vous cela ?

Aujourd'hui, ça va un peu mieux. C'est vrai que je l'ai très mal vécu. On est là pour faire son travail, son métier. On arrive dans un club où il faut "dépoussiérer" et quand vous dépoussiérez comme ça, c'est sûr qu'on ne peut pas toujours faire plaisir à tout le monde. Je ne vois pas quel serait mon intérêt à me mettre mal avec telle ou telle personne. Je vous rassure, je dors bien la nuit. Tout ce que j'ai fait, c'est pour le club, pour l'institution. Je ne suis venu que pour travailler. Le reste, c'est secondaire pour moi. Qu'on puisse ne pas être d'accord avec moi ou qu'on puisse ne pas m'aimer, je le comprends. Par contre, il faut respecter les gens et les laisser travailler.

Après cette histoire, restez-vous motivé pour être l’entraîneur du Limoges Football Club ?

Je vais être franc avec vous. J'ai eu une période compliquée. Ce n'est pas facile aujourd'hui car il faut rebâtir. Tout reconstruire. Mais ça fait partie de mes gènes ! Je vais remonter dans le bateau. On va ramener des gamins dans ce bateau. On va travailler et on va essayer de reconstruire quelque chose qui tienne la route.

Vous sentez-vous assez soutenu pour refaire tout cela ?

J'ai de l’expérience dans le milieu du foot. Il faut bien faire attention aux gens qui nous entourent. Je vais être franc. Je n'ai pas eu beaucoup de soutien du club. Mais ce n'est pas grave. Ça fait partie du boulot. J'ai certainement bousculé beaucoup d'habitudes. Je suis parti du LFC quand j'étais joueur alors que j'avais 32 ans. Ici, le club est bien ancré. Il ne faut pas trop bouger les choses. Ça ne fait pas trop partie de ma mentalité. C'est sûr que j'ai du bousculer pas mal de personnes. Mais c'est mon métier. Je fais mon métier. Franchement, je n'attends rien de personne. Pour moi, il n'y a qu'une seule chose d'important, ce sont mes joueurs. C'est le travail qu'on fait toutes les semaines. Et le week-end, on a la récompense de pouvoir gagner des matches.

On n'a pas de baguette magique. Il n'y a que le travail...

Vu le contexte, difficile de parler d'objectif, si ce n'est de se maintenir en R1 et de faire grandir les jeunes ?

Oui, il faut pas rêver. On n'a pas de baguette magique. Il n'y a que le travail qui permet de construire quelque chose. Il faut du temps. Le championnat de R1 reprend le 7 septembre. Cela fait 8 semaines de préparation donc on a laissé les joueurs couper une petite semaine à la mi-août. Sinon, physiquement et surtout psychologiquement, ce serait trop compliqué. On va repartir à partir du 19 août sur une préparation de 3 semaines pour se mettre dans le projet R1.

Mais les joueurs qui sont toujours là sont dans quel état d'esprit ?

Ce n'est pas facile. Ils ont vu des joueurs partir alors qu'ils étaient importants pour l'équipe. Il faut redéfinir des objectifs. Il faut beaucoup discuter. Je me suis permis de voir quelques joueurs pour leur expliquer la situation et comment je voyais les choses. A un moment donné, c'est important pour eux que quelqu'un soit là pour les faire travailler et leur redonner cette envie d'être ambitieux pour le club.