Limoges : Trélissac rate l'exploit en 32e de finale de la coupe de France

32e de finale de la coupe de France : les amateurs de Trélissac (Dordogne) ont été éliminés de justesse par l'OM devant plus de 13 000 spectateurs 1-1 (2-4 tab). Une première à guichet fermé dans le nouveau stade de Beaublanc, à Limoges

Limoges, France

Pour une première à guichet fermé, le Beaublanc new look a fait honneur aux 22 acteurs sur le terrain. L'ambiance était plus dans les tribunes que sur la pelouse. S'il fallait retenir une chose de cette rencontre, c'est la ferveur du public limougeaud, depuis longtemps, trop longtemps, sevré de football de haut niveau dans la région.

Les ultras marseillais ont mis l'ambiance © Radio France - F.CANO

Une première à guichet fermé

Malgré la foule des grands jours à Beaublanc, pour une première de cette envergure, l’organisation était à la hauteur de l’événement : "C'est plutôt bien organisé, pas de grosses files d'attentes. Il manque un peu de signalisation pour trouver sa place mais sinon c'était bien. Dommage que l'on est pas une équipe de haut niveau pour voir ça plus souvent à Limoges", confie Alexandre.

"Malheureusement il n'est pas fini", insiste Emmanuel