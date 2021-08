Lionel Messi au Paris Saint-Germain : "C'est une possibilité mais il n'y a rien de réglé", indique le joueur

Signer au PSG est "une possibilité", a indiqué Lionel Messi, ce dimanche 8 août, mais "il n'y a rien de réglé", a-t-il précisé. "Il y a plusieurs clubs qui se sont intéressés à moi et pour l'instant, rien n'est fermé, rien n'est bloqué, tout est ouvert", a ajouté le joueur. Sa prise de parole était très attendue, après que la presse, et notamment France Bleu Paris, s'est fait confirmer que des négociations étaient en cours avec Paris.

La star argentine participait à une conférence de presse pour faire ses adieux à son club de cœur, le FC Barcelone. Le joueur est apparu très ému, en larmes dès le début du point presse : "Je n'aurais jamais imaginé" quitter le Barça, a expliqué celui qui est entré au club à 13 ans. L'attaquant de 34 ans est aujourd'hui considéré comme l'un voire le meilleur joueur de la planète, récompensé par six Ballon d'or et vainqueur de quatre Ligues des champions. La plupart de ses trophées étaient d'ailleurs exposés dans la salle et ses anciens coéquipiers étaient présents pour le soutenir et lui rendre hommage.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Excellente nouvelle - Anne Hidalgo

Ce dimanche, la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est déjà réjouie de l'engagement potentiel de l'Argentin : "Son arrivée serait une excellente nouvelle". "Messi est un immense joueur, une belle personne qui par sa fidélité à son club de toujours montre qu’il a de vraies valeurs", a-t-elle analysé depuis Tokyo, où elle assiste au passage de témoin entre le Japon et Paris pour les Jeux olympiques.

À Paris, Messi retrouverait son ancien coéquipier Neymar, qui n'a jamais caché son désir de rejouer avec "Leo", et son compatriote Angel Di Maria. Il connaît bien aussi l'entraîneur Mauricio Pochettino, Argentin comme lui.