Lionel Messi au PSG : retour sur une folle carrière en cinq dates

Après plusieurs jours de suspens, c'est fait et c'est officiel : Lionel Messi signe au Paris Saint-Germain ! Après 21 ans sous les couleurs du FC Barcelone, l'attaquant argentin de 34 ans va enfiler le maillot du club parisien. Retour sur la folle carrière de la "Pulga".

Lionel Messi sacré ballon d'or 2019, vainqueur de la Liga, Soulier d'or et meilleur buteur de la Ligue des champions avec le FC Barcelone.

Lionel Messi sous les couleurs du Paris Saint-Germain ! C'est désormais officiel, la superstar argentine, libre de tout contrat après avoir quitté le FC Barcelone, s'est engagée pour [...] avec le club parisien. L'attaquant de 34 ans, sextuple Ballon d'Or, arrive avec son énorme bagage footballistique ! Retour sur la carrière de la "Pulga" en cinq dates clés.

2000 : les débuts au FC Barcelone

Lionel Messi est tombé dans la marmite catalane à l'âge de 13 ans. Arrivé dans les rangs du club en 2000, il est clairement un enfant du Barça ! Le FC Barcelone prendra en charge son traitement hormonal, trop cher pour sa famille, car le petit Messi est victime d'un problème de croissance.

Ce souci de santé et ses blessures en début de carrière ne l'arrêteront pas. La "Pulga" (la Puce), surnom qui fait notamment référence à sa petite taille, est déjà considérée comme un génie du ballon rond, à même pas 20 ans. En 2007, au départ du Brésilien Ronaldinho, il récupère logiquement le n° 10.

2007 : Messi version Maradona

Le 18 avril 2007, en demi-finale de la Coupe d'Espagne, Lionel Messi fait le show en imitant son idole Diego Maradona.

Le joueur Argentin, aux pieds magiques, se joue de la défense de Getafe, dribble six joueurs, et notamment le gardien, pour finalement inscrire un but, qui rappelle celui inscrit par "la mano de Dios", lors du Mondial 86.

2009 : le premier ballon d'Or

A 22 ans, Lionel Messi décroche son tout premier ballon d'Or, le 1er décembre 2009. Cette année là, l'attaquant argentin du FC Barcelone fait l'unanimité et est élu à une écrasante majorité. Il surpasse le Portugais Cristiano Ronaldo, lauréat en 2008, et l'Espagnol Xavi, son partenaire au FC Barcelone.

Durant cette saison là, en 2009, Lionel Messi a contribué au triplé victorieux du Barça : la Ligue des champions, le championnat d'Espagne et la Coupe du roi.

2012 : l'année de tous les records

Il y a des années, comme ça, où tout va bien. Et même si, la plupart du temps, tout se passe bien sur le terrain pour Lionel Messi, 2012 fut un millésime exceptionnel. A 25 ans, il devient meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone. Il a été le premier à inscrire un quintuplé lors d'un match de Ligue des champions. Mais ça ne s'arrête pas là !

L'Argentin est élu Ballon d'Or 2012, comme en 2009, 2010 et 2011. Le numéro 10 du FC Barcelone décroche sa quatrième récompense et devient le premier footballeur de l'histoire sacré à autant de reprises. Une légende, tout simplement !

2021 : Messi coupe le cordon avec le Barça

La nouvelle est tombée un soir d'août : le jeudi 5 août 2021. Ce soir-là, le FC Barcelone annonce officiellement le départ du footballeur argentin, qui ne signera pas de prolongation, après 20 ans de bons et loyaux services. "Le Barça veut remercier de tout cœur le joueur pour son apport à l'institution et lui souhaite le meilleur pour sa vie personnelle et professionnelle" indique le club catalan dans un communiqué.

La suite, on la connait : les rumeurs, l'hystérie, le suspens insoutenable pour les supporters parisiens... Jusqu'au dénouement salvateur ce [.....] où Lionel Messi signe officiellement au PSG ! La "Pulga" a encore une partie de l'histoire footballistique à écrire et ce sera avec le maillot parisien.