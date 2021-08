Lionel Messi va-t-il disputer son premier match en Ligue 1 au Stade Delaune à Reims ?

L’information a été avancée par le journal Le Parisien. Selon leurs sources, Lionel Messi devrait être présenté aux supporters du Paris Saint-Germain ce samedi peu avant 21 heures à l’occasion de la rencontre face à Strasbourg, dans un Parc des Princes archicomble. Mais le désormais ancien barcelonais ne sera pas encore prêt pour rechausser les crampons. En vacances depuis le 11 juillet et sa victoire en Copa America avec l’Argentine, Messi doit effectuer toute une préparation pour retrouver son niveau physique et surtout du rythme. Difficile aussi d’envisager le voir au Stade Francis-le Blé à Brest lors de la 3e journée, d’autant que le match a été programmé au vendredi 20 août, soit dans à peine 10 jours.

Mais le Paris Saint-Germain effectuant deux déplacements consécutifs en venant à Reims, 9 jours après ce voyage en Bretagne, la présence du prodige argentin pour une première apparition à Delaune pourrait se dessiner, le dimanche 29 août. Sans pour autant que ce dernier effectue les 90 minutes de la rencontre. Cette perspective est d’autant plus crédible qu’après ce match de la 4e journée entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain, est prévu une trêve internationale de 15 jours. Les Parisiens retrouvant le Parc des Princes le 12 septembre face à Clermont-Ferrand, puis la Ligue des Champions le mardi ou le mercredi suivant (14 ou 15 septembre). Lionel Messi aura forcément besoin de temps de jeu avec ses coéquipiers avant d'entamer cette Ligue des Champions, et difficile d’imaginer qu’il ne disputera aucune minute de jeu entre le moment où il va signer son contrat avec le club parisien, soit cette semaine, et le 11 ou le 12 septembre face à Clermont. D’autant que l’Argentin, comme les joueurs de ce statut, ne sera cantonné à faire des tours de terrain et parfaire sans ballon et ni compétition, une préparation physique qui de toute façon, ne l’oblige pas à repartir de zéro. Il est en forme, et il l’a dit.

On devrait en savoir plus à l’occasion de la conférence de presse de présentation du joueur qui selon certaines sources, pourrait se dérouler ce mercredi à Paris, sans pour autant avoir une réponse définitive.

Si Messi foule la pelouse de Delaune le 29 août, ce sera une nouvelle star mondiale du football à se présenter à Reims, après Neymar bien sûr qui a déjà « œuvré » mais aussi l’anglais David Beckham, qui avait joué 26 minutes le 2 mars 2013 dans un Delaune archicomble.

Ce jour là, le Stade de Reims s’était imposé 1 à 0 …