Lionel Rouxel : "Des joueurs comme Elye Wahi ne courent pas les rues"

Convoqué pour la première fois en U16 par José Alcocer, Elye Wahi compte aujourd'hui seize sélections avec les équipes de France jeunes, essentiellement chez les U19, mais aussi une poignée avec les Espoirs. En septembre et en novembre dernier, l'attaquant a en effet disputé trois rencontres dirigées par Sylvain Ripoll, et a marqué un but face à la Belgique.

Aujourd'hui, alors que deux compétitions auxquelles il peut prétendre se présentent à l'horizon Lionel Rouxel, sélectionneur U19 des Bleus et responsable des sections jeunes à la FFF, était notre invité pour évoquer la situation, les performances et l'avenir de l'attaquant du Montpellier Hérault.

Le breton, admiratif des performances d'Elye Wahi, estime que les attaquants comme lui "ne courent pas les rues, à Clairefontaine". Raison pour laquelle l'ancien caennais est sur les tablettes de la FFF depuis pas mal de temps : "On le suit attentivement avec Sylvain Ripoll et Landry Chauvin. On a des échéances importantes, et c'est un poste rare et recherché", indique Lionel Rouxel, avant d'ajouter : "On est très fiers de ce qu'il fait. Marquer deux fois dix buts, en deux saisons consécutives, c'est assez rare.

Il a encore beaucoup de choses à montrer, notamment à Montpellier, et j'espère un jour dans un grand club européen. Mais il faut aller étape par étape (...) au niveau international, il faut beaucoup de vitesse. Avec ballon, il l'a. Sans ballon, il l'a aussi. Et puis de la fraîcheur, physique et mentale. Et je pense qu'il a ça encore aujourd'hui".

Coup du Monde U20 ou Euro Espoirs ?

Entre fin mai et début juin, les internationaux U20 s'envoleront pour l'Indonésie avec l'ambition de décrocher le titre mondial. Quelques semaines plus tard, leurs ainés essaieront de devenir champions d'Europe Espoirs, en Roumanie et en Géorgie.

Elye Wahi devrait bien participer à l'une des deux compétitions : "L'Euro ? Chez les Espoirs, on surclasse des joueurs, Elye peut donc en faire partie. Je lui souhaite vivement. Je suis en lien et en relation avec Sylvain Ripoll. On discute beaucoup. Il le suit de très près. On parle souvent d'Elye ensemble. Il y a des places à prendre. Si ses performances en club sont stables et sont à la hauteur de ce qu'on attend d'un joueur pour un niveau international, il peut en faire partie (...) Il y a aussi une coupe du monde U20 en mai et juin en Indonésie. Participer à une coupe du monde quand on a 20 ans, c'est aussi quelque chose d'exceptionnel.

En 2013, avec la génération 93 et le sélectionneur Pierre Mankowski, on gagne la coupe du monde U20, en Turquie, aux tirs au but, contre l'Uruguay. On avait Areola, Pogba, Varane, Umtiti, Digne. Cinq ans après, on a retrouvé ces mêmes joueurs en A, et ils ont gagné la coupe du monde (2018). C'est ce qu'on espère faire avec cette génération, la 2003 qu'Elye connaît bien (...) Elye peut participer à ces deux compétitions, championnat d'Europe Espoirs ou Coupe du monde U20. Dans quelle liste sera-t-il ? C'est trop tôt pour l'annoncer. Il peut se passer plein de choses d'ici la fin de saison".

Lionel Rouxel lors des Jeux Méditerranéens remportés par la France (U10) en 2022 © AFP - Jean-Marie Hervio

Elye de son côté ne ferme évidemment aucune porte. L'actuel détenteur du total de buts le plus élevé parmi les joueurs de sa génération dans les cinq grands championnats européens rêve évidemment de disputer l'Euro, sans doute avec son ami et partenaire Joris Chotard : "Bien sûr, je suis un compétiteur dans l'âme, donc je veux jouer chaque compétition et faire l'Euro, ça pourrait être pas mal. C'est une compétition que chaque jeune veut jouer. Si je fais les choses pour, je pourrait être appelé. Je vais tout faire pour (...) En Espoirs, l'adaptation s'est faite rapidement, je connaissais déjà des joueurs".

Il serait cependant tout aussi ravi de participer au mondial en Asie : "J'ai l'habitude d'avoir Landry Chauvin au téléphone. Et je lui ai dit : que ce soit avec eux ou avec Sylvain Ripoll, mon énergie sera la même pour les deux équipes".

Bongemba et Fayad

Sélectionneur des U19, en plus de sa casquette de responsable des sections jeunes à la FFF, Lionel Rouxel a aussi évoqué deux autres Pailladins qu'il dirige actuellement au niveau international, à savoir Khalil Fayad mais aussi Edvin Bongemba, moins connu du grand public mais retenu par Michel Der Zakarian lors des deux dernières journées de Ligue 1, sans toutefois être entré en jeu : "Ce sont deux bons garçons, avec un très bon état d'esprit et une très bonne mentalité. Khalil est venu en sélection assez régulièrement. Edvin, surtout sur les Jeux Méditerranéens qu'on a remportés, la saison dernière au mois de juin.

C'était une découverte pour lui et pour nous. Edvin est un joueur à potentiel, qui a encore beaucoup de choses à montrer. C'est un joueur plutôt bon dans la récupération, qui se projette assez vite, avec une certaine puissance et une force athlétique. Ces deux joueurs là, avec Khalil, sont des locaux. Ce sont des joueurs de club, qui veulent réussir et jouer dans leur club de coeur. C'est aussi une bonne chose pour le club et pour eux".

Lionel Rouxel a par ailleurs félicité le MHSC, qui envoie de nombreux jeunes chez les Bleus : "C'est un bon club formateur, qui a toujours eu cette culture de la formation, et puis qui a une identité club. On y attache beaucoup d'importance parce qu'il y a des gens formés dans ce club qui sont aujourd'hui formateurs eux-mêmes. On sent l'esprit club, et ça se ressent chez les joueurs qui viennent en sélection. Ça, c'est une bonne chose pour les sélections de jeunes".