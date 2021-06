Lisa Lichtfus, nouvelle gardienne du DFCO féminin

Les deux gardiennes du DFCO féminin, Mylène Chavas et Maryne Gignoux, respectivement parties pour Bordeaux et Saint-Etienne, le club a recruté à ce poste. Le DFCO annonce vendredi 18 juin 2021 la signature de la joueuse belge de 21 ans Lisa Lichtfus. Elle jouait depuis 10 ans en Belgique, au Standard de Liège, et a paraphé un contrat de deux ans avec le DFCO.

Fan de Ter Stegen, championne de Belgique

Sur son site, le DFCO a dressé le portrait de la néo-dijonnaise. On y apprend qu'elle est fan du gardien allemand du FC Barcelone, Marc-André ter Stegen. Elle a remporté le championnat de Belgique en 2016 et 2017, ainsi que la coupe de Belgique en 2018, et déjà participé à la Ligue des Champions. Lisa Lichtfus a également été élue meilleure gardienne de Belgique en 2017 et 2019. En parallèle, "elle va terminer à distance son Master de kinésithérapie", indique le DFCO.

Les réactions

Lisa Lichtfus : "La D1 Arkema est supérieure au championnat belge et j’étais à la recherche d’un club encore plus professionnel, explique la native d’Aye. C’est un cap que j’ai toujours voulu franchir. Le changement sera important, mais je pense que saurai m’adapter facilement. Au DFCO, l’engouement pour le football féminin est important et les discours m’ont fait adhérer au projet".

Christophe Forest, nouveau coach des féminines : "Heureux de pouvoir recruter une première gardienne performante et qui entre dans les critères recherchés, que ce soit footballistiquement ou dans l'état d'esprit".

Pierre-Henry Coulon, entraîneur des gardiens du DFCO féminin : "Nous avons joué 3 saisons consécutives contre le Standard de Liège en amical et nous avons donc pu suivre son évolution. Lors du dernier match, nous avons été marqué par son aisance et son activité sur le jeu au pied. Elle est également performante sur sa ligne. Malgré son jeune âge, elle possède de l’expérience et comme nous avons pu le faire avec Mylène Chavas, nous l’accompagnerons pour la faire évoluer. Par exemple dans le domaine aérien".