Lisa Schmitz (Montpellier) : "Une bonne idée de changer la taille des cages"

Le débat revient régulièrement sur le devant de la scène, à juste titre. Et ce jeudi, alors qu'elle se présentait en conférence de presse avant la réception de Soyaux, ce samedi pour le compte de la huitième journée de D1, la gardienne de la Paillade a répondu sans détour.

Pour Lisa Schmitz, il ne fait aucun doute que le football féminin doit prendre en compte les différences physiques entre les hommes et les femmes, ce qui n'est actuellement pas le cas. En effet, malgré une taille moyenne inférieure à celle des garçons, les gardiennes de but défendent une cage dont les dimensions sont les mêmes pour tous : 7,32 mètres de large et 2,44 mètres de haut.

C'est peut-être difficile à dire pour une femme, difficile d'avouer que le but est trop grand"

Pourtant, si on prend les gardiens et gardiennes titulaires dans cinq clubs français, les cinq premiers du championnat de D1 par exemple (Lyon, PSG, Paris FC, Montpellier, Reims) on s'aperçoit que les femmes sont en moyenne neuf centimètres plus petites que les hommes : 1,76m contre 1,85m.

Et ce qui est vrai avec cet exemple l'est encore davantage si l'on prend les portiers du dernier mondial masculin et les gardiennes de la dernière coupe du monde féminine : plus de 15 centimètres de différence.

Cage, ballon, terrain

Mais ce n'est pas tout, selon l'ancienne joueuse du Bayer Leverkusen, aujourd'hui âgée de 30 ans : "C'est vrai aussi pour les mains. Le ballon est trop grand, parce que nos mains sont plus petites que les mains des hommes (...) C'est toujours une grande discussion, par rapport aux buts et au terrain, qui est aussi, peut-être, trop grand pour les filles. Elles doivent courir plus (...) Je pense que c'est vraiment une bonne idée de changer les cages, mais je pense que ça ne changera jamais. Et puis, c'est peut-être difficile à dire pour une femme, difficile d'avouer que le but est trop grand".

De son côté, le coach du MHSC partage l'avis de sa joueuse : "_Sur le plan athlétique, c'est une difficulté pour une gardienne de protéger le même espac_e"

Une anomalie ? Certains sports ont en tous cas décidé de tenir compte des différences. En athlétisme, par exemple, les femmes courent le 100 mètres haies, tandis que les hommes s'alignent sur le 110 mètres haies. Les haies sont même plus petites - environ 20 cm d'écart - chez les femmes.

Le changement, ce n'est pas pour maintenant !

En attendant une éventuelle réflexion, voire du changement en la matière, les joueuses sont contraintes de s'adapter. Lisa Schmitz confirme : "Il faut trouver d'autres solutions. Etre plus rapide avec les pieds, par exemple. Trouver de bons angles, pour les frappes. On trouve des solutions, on s'adapte".

Yannick Chandioux, lui, estime que la progression des footballeuses à ce poste longtemps considéré comme le talon d'Achille du football féminin, malgré de très bonnes représentantes comme l'héraultaise, tendent à compenser les différences physiques, à réduire l'écart tout du moins : "Sur mes six années dans le foot féminin, j'ai vu une progression permanente. Un petit peu dans tous les domaines et venant de tous les pays, parce qu'il y a beaucoup de gardiennes étrangères, en France. Le travail au quotidien des clubs pour les gardiennes est de plus en plus performant. Chaque club a son entraîneur, elles travaillent tous les jours, et il y a une forte progression (...) Concernant la taille des cages ? Pour moi, ça ne changera pas. Le foot féminin progresse, et du coup, on réduit aussi cette problématique, selon moi. A travers la progression athlétique de chaque joueuse, notamment".