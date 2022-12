Ligue 1 : Un premier janvier sur les bords de la Garonne pour l'ACA (TFC - ACA, dim. 15h00)

L’attaquant français d’Ajaccio Romain Hamouma (L) célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué le deuxième but de son équipe lors du match de L1 entre Nantes (FC Nantes) et Ajaccio (AC Ajaccio) au stade La Beaujoire à Nantes, le 13 novembre 2022.

TFC - ACA, à suivre en direct et en intégralité sur FB RCFM

Le staff ajaccien a donc insisté pour que chacun puisse recharger ses batteries. Pourtant au sein du groupe, l'entraîneur a fait passer le message : il faut sortir le bleu de chauffe...face aux roses de Toulouse

"Il faut faire tourner le compteur", expliquait Mohamed Youssouf en conférence d'avant-match. En effet, même le point du match nul serait un résultat satisfaisant à première vue. Maintenant que l'équipe est sortie de la zone de relégation (l'ACA est 15e au classement avec 2 pts d'avance sur le 17e), les pensionnaires de Ligue 1 entendent à tout du moins garder leurs distances avec celle-ci, le plus longtemps possible.

Côté tactique et cohésion, il faudra aussi faire mieux que face à Angers, où la deuxième mi-temps avait vu flamber Benjamin Leroy dans sa cage (le portier a été récompensé par un 8/10 et une place dans l'équipe-type de la 16e journée par le journal L'Equipe). Mais après avoir revu notamment la première mi-temps de la dernière rencontre, Olivier Pantaloni semble moins inquiet qu'il y a trois jours. "J'ai trouvé que la première mi-temps était quand-même assez intéressante. [...]" déclarait ce samedi l'entraîneur de l'ACA.

Finir de préparer un match en déplacement qui plus est entre le 31 décembre et le premier de l'an laisse cela dit interrogatif quant à la gestion psychologique et émotionnelle des joueurs, certainement sollicités par leurs familles et amis en pareille époque. Pourtant, le technicien analyse sans inquiétude le dernier jour de l'année passé au stade.

Trois défenseurs de retour

"C'est un jour normal, où l'on a travaillé et préparé un match. [...] Je remarque qu'il n'y a aucun joueur qui évoque que l'on va passer à la nouvelle année" dixit O. Pantaloni.

L'ACA récupère, et c'est heureux, des suspendus et des blessés pour ce match face au Champion de Ligue 2 en titre. Romain Hamouma, bien que toujours fragile, sera du déplacement. Sa dernière sortie à Nantes (2-2) fut récompensée par son un but, son deuxième de la saison. A noter aussi les retours de Gonzalez, Avinel et Koné en défense, suspendus et absents au dernier match.

Notons tout de même que l'un des convives habituels sera absent pour le réveillon. Qazim Laçi, international albanais et "blanc et rouge" depuis 5 saisons et demi, est venu dire au revoir à Timizzolu et à ses coéquipiers, ce samedi. Il s'est ensuite envolé vers le Sparta Prague, sa nouvelle équipe. Son sourire sans faille et son abnégation vont certainement manquer au vestiaire et aux supporters, de qui il était assez proche, mais comme le dit le coach, "On ne pouvait pas lui refuser cette opportunité, même si c'est un élément sur lequel je comptais beaucoup, même pour l'avenir du club".

L'avenir, justement, dira si l'ACA remplacera numériquement le milieu de terrain. "A son poste, je ne pense pas qu'on ait besoin de recruter, mais on réfléchit à autre chose, notamment sur le plan offensif", précisait enfin O. Pantaloni en conférence de presse d'avant-match.