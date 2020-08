"ll y a quelque chose de spécial dans cette équipe" : Valdo à fond derrière le PSG en Ligue des Champions

Joueur emblématique du PSG dans les années 90, Valdo, est à Lisbonne pour encourager Paris, avant sa demie-finale de Ligue des Champions contre Leipzig, ce mardi. Il donne son sentiment sur ce match et se rappelle, pour France Bleu Paris, cette demie-finale perdue contre le Milan AC en 1995.

Le PSG affronte les Allemands de Leipzig, ce mardi, en demie-finale de la Ligue des Champions. À Lisbonne, où se disputent les phases finales de la compétition, ils peuvent compter sur un soutien de poids. L'ancien joueur parisien, Valdo, est présent pour les supporter. Il a accordé sur place à France Bleu Paris une interview, dans laquelle il fait part de son état d'esprit pour ce match et se rappelle cette demie-finale perdue contre le Milan AC, en 1995, avec le PSG.

"C'est toujours émouvant de jouer une demie-finale, surtout contre le Milan AC de l'époque, explique-t-il. Ça reste une expérience fantastique. Pour un joueur de foot, c'est magnifique même si ce n'était pas le résultat que tout le monde attendait."

Quand il y a de l'amour entre les joueurs et le coach, c'est de la bombe atomique

Après cet échec il y a 25 ans, à ce même stade de la compétition, est-ce enfin l'année de Paris ? "Moi, j'y crois vraiment parce que je crois en ces petits indices, se réjouit Valdo. Quand tu vois qu'ils sont menés 1-0 contre l'Atalanta Bergame et qu'à la 90e minute, tu remontes et tu gagnes, ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial dans cette équipe. Quand il y a de l'amour entre les joueurs et le coach, c'est de la bombe atomique."