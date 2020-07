Voici les nouveaux maillots des Girondins de Bordeaux pour la saison 2020-2021

Les nouveaux maillots officiels des Girondins de Bordeaux viennent d'être dévoilés par le club de football, ce mercredi. Fruit d'une collaboration avec Adidas, le nouvel équipementier du club, ils sont d'ores et déjà en vente.

Le maillot domicile reprend les couleurs historiques du club, le bleu marine et le blanc, et le Scapulaire. Il présente le nouveau logo et la fameuse triple bande d'Adidas. Les joueurs porteront pour la première fois le maillot domicile lors de la rencontre amicale contre Angers, le samedi 25 juillet. Le maillot extérieur lui, sera blanc avec des détails rouge Bordeaux.

à lire aussi Ligue 1 : un nouveau logo pour les Girondins de Bordeaux

Le maillot domicile des Girondins de Bordeaux. - Adidas