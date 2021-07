Stade Rennais : Loïc Badé, nouvelle recrue en vue après une saison au RC Lens

Le mercato continue au Stade Rennais, avec un transfert en cours, estimé à 20 millions d'euros, dont trois millions d'euros de bonus. Loïc Badé, le défenseur lensois de 21 ans, devrait signer à Rennes pour la saison prochaine. Le joueur quitterait Lens après une seule saison. Lorsqu'il est arrivé en juillet 2020 en provenance du Havre, Loïc Badé n'avait joué que sept matchs de Ligue 2.

Après un mois de négociations

Dès le début de sa saison lensoise, Loïc Badé s'est installé comme titulaire dans la défense centrale à trois. Il n'a plus quitté le onze de départs et cumule donc 31 matchs en Ligue 1 dont 29 comme titulaire. Loïc Badé aurait été approché par plusieurs clubs. Dès le mois de juin, le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille, confirmait des contacts entre les deux clubs. L’entraîneur Franck Haise aurait voulu le garder mais Loïc Badé va donc bien quitter le Pas-de-Calais pour la Bretagne.

Loïc Badé va tenter de confirmer, au sein du Stade Rennais, pour sa deuxième saison en Ligue 1. Il va également découvrir l'Europe puisque les Rouge et Noir se sont qualifiés pour la toute nouvelle Coupe d'Europe, la Ligue Europa Conférence. Rennes jouera six matchs au mois d'août avec ses deux matchs de barrage de Ligue Europa Conférence prévus les 19 et 26 août.