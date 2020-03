Loïc, le fils du supporter nîmois décédé en plein match, invité par les joueurs

Les joueurs du Nîmes olympique et l'entraîneur Bernard Blaquart ont tenu à le recevoir et passer un moment à ses côtés : Loïc, le fils du supporter des Crocos décédé le week-end dernier pendant la rencontre entre Nîmes et l'Olympique de Marseille, a participé ce mardi matin à la séance d'entraînement. Le club avait déjà aussi annoncé la veille qu'il allait bientôt reverser l'intégralité de la recette du prochain match à domicile, Nîmes / Bordeaux.

En solidarité avec la famille du défunt, le groupe de supporters Nemausus 2013 lance lui aussi une cagnotte Leetchi sur sa page Facebook. La cagnotte est sobrement appelée "cagnotte pour Loïc".