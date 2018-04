Saint-Étienne, France

Même s'il n'a pas joué ce weekend et attend des examens complémentaires pour savoir si sa cuisse lui permettra de retrouver les terrains rapidement, Loïc Perrin est sur un nuage en ce moment. Chez les Verts, tout se passe bien avec cet inespéré objectif européen pour la fin de saison. Hors des terrains, il a été honoré lors de sa 400e face à Dijon et inaugurera mercredi un terrain synthétique à son nom à l'Étivallière, terrain qui le ramène tout droit à ses premiers pas de footballeur puisqu'il sera occupé en bonne partie par son club d'enfance : Saint-Charles Vigilante. Il était l'invité du debrief ce lundi.

Cette saison, on est vraiment passé par tous les états, ça procure des émotions incroyables !

Après la victoire obtenue dans la douleur à Strasbourg, le capitaine des Verts est revenu sur cette saison totalement folle : "On est vraiment passés par tous les états, fin décembre quand on est parti en stage en Espagne, l'objectif c'était le maintien, aujourd'hui on se bat pour les places européennes, c'est inespéré... On verra comment ça va se terminer, mais passer par tous les états comme ça, cela procure des émotions incroyables !"

Je commence à penser à mon après carrière, je me vois plus dans la direction sportive

Loïc Perrin qui voit donc ce printemps les hommages et les marques de reconnaissance se répéter avec ce tifo pour sa 400e sous le maillot Vert mais également ce terrain synthétique baptisé à son nom. Une popularité qui a de quoi le laisser entrevoir sereinement son après-carrière : "Forcément, je commence à y penser à mon après carrière, je la vois plus au sein du club, c'est ce que je connais le mieux, j'ai tout connu avec l'ASSE. Je me vois plus aujourd'hui dans la direction sportive que sur le terrain, j'aimerais bien être proche de l'équipe, aujourd'hui c'est là que je me verrais le mieux".

À réécouter, une émission riche, une heure passée en compagnie du capitaine emblématique des Verts qui a pu échanger avec les auditeurs, Serge Cortial, le président du club de Saint-Charles Vigilante et également Benjamin Nivet, son homologue Troyen, futur adversaire des Verts dimanche.

L'émission dans son intégralité : ICI