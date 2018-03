Loic Perrin, qu’avez-vous ressenti quand vous avez vu le tifo du Kop Nord pour célébrer vos 400 apparitions sous le maillot vert ?

De l’émotion. Je savais que j’allais avoir une surprise parceque les supporters m’avaient prévenu. Mais je ne m’attendais pas forcément à ça. Ils m’ont avoué que le tifo était prêt depuis un petit moment mais qu’ils n’avaient pas pu le sortir pour diverses raisons, d’autant que ma vraie 400e était lors du match contre Angers.

On vous a vu ému avant le match. Ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour un tel hommage, avant un match ?

Il y avait pas mal d’émotions. Après il faut savoir le gérer. Ce sont toujours des bons moments. D’ailleurs je remercie les supporters pour ce beau cadeau. Le club aussi qui a pensé à moi avec la remise du maillot. Ça n’arrive pas à chaque match mais y-a-t-il un meilleur moment pour le faire, je ne sais pas !

Si vous ne deviez retenir qu’un seul match parmi les 400 ?

C’est compliqué mais il y a toujours le premier qui est spécial parceque je m’en souviendrai toujours. C’était contre Lorient en 2003. J’étais rentré à la place de Stéphane Hernandez, en défense centrale. Après il y a eu des bons souvenirs et des moins bons mais s’il fallait en ressortir un je dirais le premier.



Pour revenir sur le match face à Dijon, on a le sentiment d’une occasion manquée : un match à domicile pour bonifier le nul dans le derby…

Il y a des regrets mais ça aurait pu être pire ! On a fait un début de match intéressant. Si on avait marqué sur nos premières occasions ça aurait pu être différent. Comme sur les derniers matches on court après le score. On a la force de caractère de revenir à chaque fois mais Dijon n’a pas volé son point. On savait que c’était une équipe qui n’avait pas peur de jouer de se projeter. 5e attaque, 20e défense. C’est un résultat aussi à l’image de ce qu’est Dijon

Le coach parle beaucoup de la barre des 42 points pour se maintenir ? Il vous la faut à vous aussi pour être détendu ?

Avec la période qu’on a traversé, l’objectif premier du mois de janvier à la reprise, c’était d’atteindre les 42 points. Là où on en était, cela aurait été inconscient de se fixer autre chose comme objectif. Il faut les atteindre pour voir si ensuite on redéfinit des objectifs.

Dans 10 jours Didier Deschamps donnera sa liste pour les Bleus. Mathieu Debuchy mérite d’y être dès maintenant ?

Tout est jouable pour lui. A ce poste de latéral droit, mis à part Sidibé, c’est assez ouvert. Si il continue à faire ces performances là, si on continue à faire des résultats, il aura la possibilité d’y aller. Je pense que le sélectionneur regardera du côté de Saint-Etienne.