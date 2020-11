Loic Perrin : "Montpellier ? Un bon outsider de Ligue 1"

Ancien défenseur de Saint-Etienne, où il a été formé, Loic Perrin (35 ans) n'a été l'homme que d'un seul club, durant toute sa carrière (2003-2020). L'ex capitaine des Verts était l'invité de Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis, ce lundi, dans 100% Paillade sur France Bleu Hérault.

Il est revenu sur la performance de Montpellierface à son ancien club, ce dimanche, mais également sur les difficultés des hommes de Claude Puel et sur le début de saison du MHSC, club qu'il a affronté à treize reprises en Ligue 1.

FBH : Le milieu stéphanois Yvan Neyou a déclaré que le but de Stephy Mavididi était l'aboutissement de quelque chose de "pas très clair" : vous en dîtes quoi ?

LP : C'est une mésentente au départ. Une relance de Kolo, au départ. Après, j'ai l'impression qu'il y a une mésentente avec Yvan Neyou, justement. Après, bravo à Mavididi, qui fait un enchaînement de classe, très rapide, sur très peu d'espace, qui finit très bien.

FBH : Sans minimiser la performance héraultaise, Montpellier a fait face à une faible équipe stéphanoise. Vous en convenez ?

LP : C'est très compliqué, et ça s'explique par plusieurs choses. Très bon début de saison, trois victoires d'affilée, un nul à Nantes, et aujourd'hui les défaites s'enchaînent. Saint-Etienne n'a pas un effectif très conséquent, il y a beaucoup de jeunes joueurs. Et malheureusement, il y a pas mal de pépins qui s'accumulent depuis un moment : la blessure de Debuchy, capitaine et cadre de l'équipe, le départ de Wesley Fofana dans les derniers instants du mercato, la suspension de Kolo. Pas mal de choses depuis un petit moment. Du coup, Saint-Etienne joue avec des jeunes joueurs. Et la notion d'expérience, on ne l'a pas forcément.

FBH : Certains joueurs ont de l'expérience, à Saint-Etienne : l'ancien pailladin Ryad Boudebouz en fait partie. Claude Puel va-t-il finir par faire appel à lui ?

LP : Je le pense et je l'espère. Il y avait des interrogations durant le mercato, Ryad est resté, il fait partie du groupe. C'est un vrai joueur de Ligue 1, malgré des performances en dent de scie l'année dernière, lui même le sait. Mais on a un vrai joueur de Ligue 1, qui est disponible, pourquoi ne pas s'en servir ? Je pense que c'est pesant pour n'importe quel joueur, pas facile non plus pour les coéquipiers et ceux qui l'accompagnent.

FBH : Et ce MHSC, comment vous le trouvez ?

LP : Moi, elle m'avait séduit, en début de saison déjà. Il y avait beaucoup d'absents contre Saint-Etienne, les joueurs qui les ont remplacés ont marqué des points et répondu présents. Je trouve cette équipe de Montpellier très cohérente. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. En début de saison, je trouve que le 5-3-2 de Michel Der Zakarian marchait encore à merveille. Il a du revoir sa tactique avec les absents. J'ai aussi trouvé qu'elle était marquée par la défaite de la semaine dernière, mais elle a très bien réagi, avec des joueurs importants, d'expérience. Je ne pense pas que Montpellier a dominé outrageusement, mais il a été beaucoup plus réaliste dans les zones de vérité et s'est procuré les meilleures occasions.

FBH : Est-ce aussi parce que Saint-Etienne joue très jeune qu'elle n'a pas été capable de rivaliser ?

LP : Je pense qu'il y a vraiment de la qualité, à Saint-Etienne. On l'a vu avec les ventes de Saliba et Fofana, dernièrement. Il y a aussi eu la victoire récente en Gambardella, il n'y a pas si longtemps. Mais les jeunes ont besoin d'être encadrés, pour être performants. Si tu mets un, deux, trois jeunes dans une équipe avec des joueurs expérimentés, c'est plus facile. Là, le problème, c'est que c'est l'inverse. Il y a trois ou quatre joueurs expérimentés autour de jeunes joueurs. Cela complique les choses. On ne peut pas demander à des jeunes de faire gagner les matchs et tout révolutionner. Et puis les jeunes font des erreurs, c'est normal. S'il y avait un Debuchy ou des joueurs plus expérimentés, ça aurait pu être différent. Parce qu'on ne gère pas les choses et les émotions de la même façon quand on a trois-cent matchs de Ligue 1 ou qu'on en a trois.

FBH : Montpellier a joué à quatre derrière : était-il temps de surprendre et d'abandonner la traditionnelle défense à cinq ?

LP : Quand ça marche, pourquoi changer ? Pendant un moment, je trouve que ça a bien marché à Montpellier, avec des joueurs qui jouaient dans leur registre. Je pense à Hilton. A son âge, je pense il faut qu'il joue à trois derrière. Cela va donc dépendre aussi des joueurs que Michel Der Zakarian va vouloir aligner sur le terrain. Mais je peux vous dire que quand vous affrontez le duo Delort / Laborde, ce n'est pas non plus une partie de plaisir, quand tu es défenseur. Moi je trouvais que ce système à cinq correspondait bien à Montpellier. A voir ce qu'il fera sur les matchs à venir.

FBH : Où voyez-vous Montpellier, en fin de saison ?

LP : Montpellier est un bon outsider de Ligue 1. Cela veut dire dans la première partie, donc entre la sixième et la neuvième place, mais beaucoup d'équipes jouent ces places là. C'est d'ailleurs incroyable. Saint-Etienne n'en fait pas partie et va devoir viser un bon maintien, il faut être lucide. Montpellier ne réagit pas comme ça aujourd'hui, mais Sainté doit plutôt voir les choses comme ça.

FBH : Le derby Lyon / Saint-Etienne, vous le sentez comment ?

LP : Compliqué. Lyon a eu des difficultés en début de saison, mais revient bien et revient finalement à son niveau. Lyon est programmé pour se qualifier en Ligue des Champions. Cette année, ils ne jouent pas l'Europe, ils sont donc focalisés sur le championnat. C'est une équipe de qualité. On arrive pas dans les meilleures conditions. Mais est-ce que ce n'est pas le bon moyen pour avoir un déclic ? J'espère que ce sera le cas.

FBH : Première clean-sheet de la saison face à Sainté, pour le MHSC : c'est important pour un défenseur ?

LP : Moi, quand je jouais, je préférais gagner 1-0 plutôt que 3-2 ou 4-3. En tant que spectateur, maintenant, je préfère des 4-3. Mais sur le terrain, je trouvais que c'était important. Y compris par rapport à l'adversaire, montrer qu'on est une équipe solide, costaude, qui ne prend pas beaucoup de buts. Après, c'est sur que l'important, c'est de gagner des matchs.

FBH : Vitorino Hilton sera toujours suspendu, ce samedi, à Bordeaux. Du coup, le MHSC doit-il reconduire le même système ?

LP : Pourquoi changer quand ça marche ? Avec l'absence Hilton, en plus... bon, s'il était présent, Michel Der Zakarian aurait peut-être revu sa copie. Mais là, il n'a pas forcément de raisons de changer.