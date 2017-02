Loïc Perrin : "Profiter de ces moments"

Il sera l'un des piliers sur lesquels l'AS Saint-Etienne s'appuiera lors de la double confrontation face à Manchester United en League Europa. Loïc Perrin, défenseur et capitaine des Verts, état l'invité de David Valverde et son équipe pour l'émission "Débrief" de lundi.

Débrief : Loïc, comment vous l'avez vécu ce match contre Lorient, 4-0, une domination que l'on ne remet pas en cause... est-ce votre match le plus abouti de la saison, ou est-ce qu'il faut considérer ce résultat avec prudence ?

Loïc Perrin : Il faut toujours le prendre avec prudence. On est dans une saison avec des hauts et des bas. Là c'était un match complet, souvent on fait soit une bonne première mi-temps soit une bonne deuxième. Là on a la chance de marquer tôt, la physionomie de la rencontre change, ça met un coup à l'adversaire. Dans ce sens c'était un match abouti, mais c'est aussi dans la lignée de ce que l'on fait depuis janvier, il y a du bon et du moins bon mais on est sur une bonne lancée depuis janvier.

Débrief : On a parlé des attaquants mais cette défense à quatre, Pogba, vous-même, Théophile-Catherine et Malcuit, vous ne prenez pas de but. Là c'est un nouveau cleansheet... Avec cette défense vous ne prenez pas de but. Vous êtes d'ailleurs la deuxième meilleure défense du championnat. Avez-vous trouvé la bonne formule ?

Loïc Perrin : Je ne sais pas si c'est la plus solide. Comme vous l'avez dit, on est la deuxième meilleure défense du championnat. Avec n'importe qui sur le terrain, on ne prend pas de but, nous sommes solides. C'est ce qui est intéressant aussi. Là on est dans une période qui nous réussit plutôt bien, on va marquer des points.

Débrief : A quel moment du match contre Lorient vous avez levé les pied et tempéré pour vous économiser en vue du match de jeudi ?

Loïc Perrin : C'est surtout le troisième but (l'oeuvre de Romain Hamouma peu avant l'heure de jeu), on a rapidement senti les Lorientais faillir mentalement. Souvent à 3-0, , même si un match n'est jamais complètement terminé, on prend un avantage. Le troisième but nous a fait du bien.

Débrief : Quand on regarde les matches de l'AS Saint-Etienne depuis début 2017 on sent qu'il y a une progression. Sur quoi allez-vous vous appuyer contre Manchester ?

Loïc Perrin : Sur ce qu'on a bien fait dans le derby, sur ce qu'on a bien fait contre Lorient. Il ne faut surtout pas faire de complexe d'infériorité, et jouer notre chance à fond. On a la chance de pouvoir jouer des matches comme ça. Il faut profiter de ces moments-là, ne pas avoir de regret à la fin du match. Si Manchester est vraiment meilleur sur les deux matches, on n'aura aucun regret, mais nous devons jouer le coup à fond et nous faire plaisir.

Débrief : J'entendais plusieurs joueurs dire "Déjà un match nul à l'aller ce serait une bonne affaire", on sait que c'est avant tout un match de défenseur.

Loïc Perrin : Quand on attaque un match, l'objectif c'est de ne pas prendre de but. On va tout faire pour contrarier cette belle équipe. Il nous faudra de la réussite, forcément. Mais pourquoi ne pas repartir avec un exploit. Mais en tout cas, il faut y croire.

Débrief : On vous demande souvent si vous avez peur d'affronter de grandes équipes, vous nous répondez que vous n'avez peur de rien. Y a-t-il quelque chose d'inquiétant à jouer cette équipe-là ?

Loïc Perrin : Il n'y a rien d'inquiétant, c'est excitant de jouer contre des équipes comme celles-ci, pour se mesurer aux meilleurs joueurs d'Europe. Parfois, cela ne se passe pas très bien et on en prend une bonne. C'est le jeu. Il n'y a aucune pression à avoir, on a de la chance de jouer ces matches-là.

Débrief : Est-ce que pour toi, qui n'a jamais eu la chance de jouer pour l'équipe de France, et qui es depuis longtemps stéphanois, c'est une forme d'apothéose de jouer contre Manchester United ?

Loïc Perrin : Je n'aurais pas imaginé jouer contre Manchester avec Saint-Etienne, et je pense que la plupart des Stéphanois n'imaginaient pas non plus voir cette confrontation. Mais c'est la chance que l'on a en jouant à fond la League Europa, c'est d'avoir ces belles surprises. On a déjà eu de belles affiches, par exemple contre l'Inter Milan, mais Manchester c'est au-dessus. C'est pour cela que l'on joue la Ligue Europa.

Débrief : Qu'est-ce qu'on ressent à trois jours de la rencontre, de la concentration ou de l'excitation ?

Loïc Perrin : De la récupération, déjà. Je n'y pense pas encore forcément. Le but c'est d'être prêt jeudi soir, pas de l'être avant. L'excitation elle va monter quand on va arriver à Old Trafford la veille du match, dans ce magnifique stade.

Débrief : Loïc, un gros client, face à vous, vous croyiez en être débarrassé, Zlatan Ibrahimovic resurgit. Il est en forme.

Loïc Perrin : Ca lui réussit plutôt bien. C'était avec le maillot de Paris, j'espère que ça le sera moins avec celui de Manchester. Ce sera sympa de le recroiser. Mais bon, c'est comme dans toutes les grandes équipes. Il y a Zlatan, et ceux qui sont à côté, qui sont aussi de grands joueurs.

Débrief : Est-ce que vous connaissez bien les autres joueurs de Manchester ?

Loïc Perrin : Je connais Pogba que j'ai un peu croisé, Mkhitaryan, qui jouait à Dortmund et qui est un super joueur. Je regarde surtout les joueurs qui sont devant et que je devrai affronter. Je ne sais pas si Martial va jouer. Ils ont une armada offensive, ils peuvent mettre beaucoup de joueurs différents et performants.

Débrief : Vous avez cité Paul Pogba. Est-ce que Florentin en parle ? On sait qu'il met l'ambiance dans le vestiaire.

Loïc Perrin : Il en a beaucoup parlé dans la presse parce qu'il a été contacté de partout, mais pas énormément avec nous. On en a un petit peu parlé, pour lui c'est magnifique de jouer contre son frère, c'est extraordinaire.

Débrief : On vous sent prendre de la distance par rapport à l'événement. Êtes-vous sur la même ligne que Christophe Galtier qui dit "Les deux matches face à Manchester ne sont pas les plus importants du mois de février" ?

Loïc Perrin : C'est sûr que c'est excitant, avec le derby. Je pense qu'il dit ça dans le sens où on a plus de chance de se qualifier pour la Ligue Europa par le biais du championnat que par la Ligue Europa elle-même. IL faut être lucide. Même si on fait un exploit, il reste pas mal de tours et de grosses équipes. L'objectif de la saison c'est de se qualifier pour la Coupe d'Europe, c'est pour cela qu'il dit ça.

Débrief : Est-ce que dans votre entourage il y a plus de messages d'encouragement ? comment ça se passe autour de vous ?

Loïc Perrin : On nous en parle, forcément. C'est une affiche qui fait rêver et qui est exceptionnelle pour nous. Des derbies on en joue chaque année. Là Manchester ce sera une fois et cela n'arrivera peut-être pas une seconde fois.