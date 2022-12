Loire-Atlantique et Vendée : ces villes qui installent un écran géant pour la finale du Mondial

Il est loin le temps où le terme "boycott" était à la mode. Qualifiés pour leur deuxième finale de Coupe du Monde d'affilée, ce jeudi aux dépens du Maroc, les Bleus ont conquis les supporters français. Plus de 20 millions d'entre eux ont vibré devant leur télévision pendant la rencontre et des millions de Français se sont ensuite retrouvés dans les rues pour fêter cette victoire historique. Ce dimanche, ils seront encore plus nombreux à retenir leur souffle et pour l'occasion plusieurs villes de Loire-Atlantique et de Vendée ont d'ores et déjà annoncé qu'elles allaient installer un écran géant. Tour d'horizon.

Un écran géant installé au Palais des congrès de La Baule

À l'instar de Saint-Nazaire qui avait annoncé dès le début du tournoi installer un écran géant, à l'Alvéole 12 de la base sous-marine , en cas de qualification de la bande à Didier Deschamps en demi-finale du Mondial, la commune de La Baule lui emboite le pas. Elle annonce dans un communiqué, ce jeudi, mettre à disposition des supporters le palais des congrès et des festivals à l'occasion de la finale. Un écran géant y sera installé et les supporters pourront accéder au lieu dès 15 heures, à condition de s'être inscrit auparavant sur le site d'Atlantia .

En Vendée, Les Herbiers va à nouveau déployer un dispositif afin de permettre aux fans des Bleus de suivre la rencontre face à l'Argentine. Mais contrairement au quart de finale et à la demie, la retransmission de la rencontre se fera cette fois au Parc des expositions de la gare et non à la salle d'Herbauges lors de la demi et sur le Marché de Noël pour le quart de finale.

Si Nantes a d'ores et déjà annoncé ne pas installer d'écran géant pour vivre cet évènement , contrairement à 2018 , d'autres communes comme La Roche-sur-Yon n'ont pas communiqué pour l'instant.