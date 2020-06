Loïs Diony surpris à un tournoi sauvage de football

C'est le journal Sud-Ouest qui révèle l'information : Loïs Diony, joueur de l'ASSE, mais également Gaëtan Laborde, de Montpellier, ont été surpris le 23 mai dernier à Mont-de-Marsan alors qu'ils participaient à un tournoi illégal de football avec une quarantaine de personnes. La police a du intervenir. Ces deux joueurs de Ligue 1 sont originaires des Landes.

Gaëtan Laborde a reconnu les faits et s'est excusé sur son compte Instagram. "Nous ne devions être que quelques amoureux du football à vouloir se dégourdir les jambes après ces longues semaines sans ballon. L'amour du football a été plus fort. Lorsque j'ai constaté que de nombreuses personnes nous ont rejoint sur le terrain et alors que la police s'est présentée, j'ai aussitôt pris conscience que ce n'était pas la meilleure idée. (...) J'assume l'entière responsabilité de mes actes. Je vous présente mes plus plates excuses".

Loïs Diony s'est également exprimé sur cette affaire sur Instagram.

Capture d'écran de la Story Instagram de L.Diony -

Une enquête a été ouverte. Les rassemblements de plus de 10 personnes étaient interdits à ce moment-là.