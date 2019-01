Longueau éliminé tête haute de la coupe de France aux tirs au but face à Vitré

Longueau ( R2 ) est passé tout près de l'exploit ce dimanche soir face à Vitré ( N2 ) en 32ème de finale de la Coupe de France de football. Longueau s'est finalement incliné aux tirs au but 4 à 1

Longueau éliminé par Vitré aux tirs au but en Coupe de France

Amiens, France

Les longallois ont frôlé l'exploit ce dimanche soir. Ils n'ont été éliminés qu'aux tirs au but face aux bretons de Vitré. Il y avait pourtant 3 divisions d'écart entre les deux équipes.

Longueau, leader du championnat de Régional 2 ( la 7e division française !) avait réussi à conserver un score de 0 à 0 jusqu'à la fin des prolongations.

La coupe rapporte 52 000 Euros à Longueau

C'était la première fois que le club de Longueau disputait un 32e de finale de la Coupe de France, un parcours qui va lui rapporter 52 500 euros et lui permettre de continuer de se développer. Longueau est le club de la Somme qui compte le plus grand nombre de licenciés, un peu plus de 500 cette saison.

Notez que le président de Longueau René Playe sera l'invité de la Tribune des Sports ce lundi soir de 18 à 19h sur France Bleu Picardie. L'émission sera largement consacrée également à l'Amiens SC qui s'est qualifié samedi pour les 16e de finale de la Coupe de France en battant Valenciennes 1-0.

Le tirage au sort du prochain tour aura lieu ce lundi soir à partir de 20h.