Lorient - ASSE : nouvelle joute en terre bretonne

L'AS Saint-Etienne est de retour en Bretagne. Après un naufrage à Brest (4-1 le 21 novembre) et un joli succès à Rennes (0-2 le 14 février), la nouvelle joute bretonne qui s'avance ce dimanche face au FC Lorient est probablement la plus importante.

Lorient n'a pas abdiqué

Lorient, 19e (avec 23 points) lutte pour sa survie en Ligue 1. Promis à la descente après un début de saison complètement manqué, les Merlus ont retrouvé des couleurs depuis un mois. Une victoire de prestige contre Paris, des points pris face à Rennes et Monaco. La défaite logique face à Lille et celle, cruelle face à Nîmes, ce mercredi n’ont sans doute pas entamé totalement le capital confiance des partenaires de l'ancien Stéphanois Fabien Lemoine.

Face aux concurrents directs, ça coince pour les Verts

De son côté Saint-Etienne, invaincue depuis cinq journées, est toujours en quête d'une victoire référence face à un concurrent direct pour le maintien. Face à Dijon, Nîmes, Nantes et Reims, les Stéphanois n'ont jamais pu obtenir mieux qu'un match nul. "Face aux équipes de notre zone on voit que l'on a eu du mal concède Claude Puel. Ce sont des matchs particuliers. Les plus difficiles. Il faut être costaud dans la tête et dans notre football."

Motif d’espoir : L’ASSE est plus à l’aise cette saison en déplacement avec notamment deux succès très probants lors des deux dernières rencontres de championnats à l'extérieur (Nice et Rennes).

Sans Khazri, Ni Hamouma

Pour ce déplacement Claude Puel devra encore se passer de Romain Hamouma (tendon du genou), auteur d'un doublé lors du match aller fin août face à Lorient. Whabi Khazri (gène à une cuisse) sera également absent. En leur absence Anthony Modeste devrait enchaîner pour la première fois depuis son arrivée cet hiver, une deuxième titularisation.